Palio Siena, navette di At da Porta Tufi e dal parcheggio dei Due Ponti

A Siena, venerdì 15 agosto Ferragosto e giorno con orario festivo dei servizi bus, e sabato 16 agosto, giorno del Palio dell’Assunta, sono previste corse straordinarie di intensificazione di at che garantiranno collegamenti dal parcheggio Due Ponti fino alla zona di Porta Romana (slargo ex Ospedale Psichiatrico) e dal Parcheggio dei Tufi verso Coroncina, così da garantire maggiori soluzioni di mobilità pubblica per chi desidera raggiungere il centro città.

Le partenze dal Parcheggio Due Ponti si aggiungono alle corse previste della linea urbana s52 assicurando una frequenza di servizio ogni 15’. Il servizio sarà attivo dalle ore 15.40 di sabato 16 agosto e fino alle ore 18.40 e dal piazzale ex Ospedale Psichiatrico fino ad esigenze legate alla presenza di passeggeri.

Dal Parcheggio Tufi per Coroncina le partenze si aggiungono alle corse previste delle linee urbane s51/s54, assicurando una frequenza di servizio ogni 15’. Il servizio sarà attivo dalle ore 15.40 fino alle 18,40 e dal piazzale Ex Psichiatrico dopo lo svolgimento della prova generale , secondo necessità di afflusso passeggeri

Linea 131 per Firenze: dopo lo svolgimento della prova generale del 15 agosto e del Palio del 16 agosto è prevista un’intensificazione della linea 131 in partenza da via Tozzi in direzione Firenze.

Nel giorno di venerdì 15 agosto, infine, il servizio navetta tra la Stazione Fs e il camping Colleverde e piazza del Sale sarà attivo dalle 15.45 alle 18.45 e da dopo lo svolgimento della prova con le corse in partenza da piazza del Sale.

Per ogni ulteriore informazione Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it o la app at bus, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: X: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.

Fonte: Autolinee Toscane

