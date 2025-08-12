Conceria in crisi a Ponte a Cappiano: più di 40 persone rischiano di perdere il lavoro

Più di quaranta persone rischiano di perdere il lavoro in una conceria di Ponte a Cappiano, nel comune di Fucecchio. Si tratta della Pegaso Spa, che ha formalizzato la richiesta di liquidazione giudiziale. A scoprirlo, poche ore prima di Ferragosto, sono stati i lavoratori e le lavoratrici - 43 per la precisione - della conceria. Lo stipendio in banca non è arrivato, nonostante ci fosse la busta paga. Lavoratori e lavoratrici hanno smesso di lavorare il 22 luglio e dovevano rimanere a casa fino al 31 agosto, ma adesso non si sa quale sarà il loro futuro.

"Bisogna attendere che il tribunale nomini la figura che gestirà la Pegaso, non si sa se ci sarà continuità" è quanto dice Andrea Simone della Cgil. Del fatto è stato avvisato il Comune di Fucecchio, inoltre Simone afferma di "aver avviato la pratica per l'Unità di crisi in Regione". La volontà di Simone e della Cgil è di "non lasciare queste 43 persone, queste 43 famiglie, senza uno stipendio, bisogna tenere le antenne dritte per evitare disagi".

Secondo il sindacalista "si sapeva che la situazione non era delle migliori, c'era una forte difficoltà, diciamo che non è un fulmine a ciel sereno". Da parte della Cgil c'è un po' di amarezza per "averlo saputo dagli operai, l'azienda non ha informato, non è bello apprenderlo in questo modo e in questo periodo in cui l'Italia praticamente si ferma per Ferragosto".

"Penso alle persone che dovranno pagare affitti o mutui o comunque affrontare la vita adesso con i costi così alti. È un altro segnale della crisi nella moda, un tema da tenere ben evidente" conclude Simone. Adesso si attende solo il tribunale per capire che ne sarà della Pegaso e delle 43 persone che ci lavorano.

