Conceria in crisi a Ponte a Cappiano: più di 40 persone rischiano di perdere il lavoro

Economia e Lavoro Fucecchio
Condividi su:
Leggi su mobile

Più di quaranta persone rischiano di perdere il lavoro in una conceria di Ponte a Cappiano, nel comune di Fucecchio. Si tratta della Pegaso Spa, che ha formalizzato la richiesta di liquidazione giudiziale. A scoprirlo, poche ore prima di Ferragosto, sono stati i lavoratori e le lavoratrici - 43 per la precisione - della conceria. Lo stipendio in banca non è arrivato, nonostante ci fosse la busta paga. Lavoratori e lavoratrici hanno smesso di lavorare il 22 luglio e dovevano rimanere a casa fino al 31 agosto, ma adesso non si sa quale sarà il loro futuro.

"Bisogna attendere che il tribunale nomini la figura che gestirà la Pegaso, non si sa se ci sarà continuità" è quanto dice Andrea Simone della Cgil. Del fatto è stato avvisato il Comune di Fucecchio, inoltre Simone afferma di "aver avviato la pratica per l'Unità di crisi in Regione". La volontà di Simone e della Cgil è di "non lasciare queste 43 persone, queste 43 famiglie, senza uno stipendio, bisogna tenere le antenne dritte per evitare disagi".

Secondo il sindacalista "si sapeva che la situazione non era delle migliori, c'era una forte difficoltà, diciamo che non è un fulmine a ciel sereno". Da parte della Cgil c'è un po' di amarezza per "averlo saputo dagli operai, l'azienda non ha informato, non è bello apprenderlo in questo modo e in questo periodo in cui l'Italia praticamente si ferma per Ferragosto".

"Penso alle persone che dovranno pagare affitti o mutui o comunque affrontare la vita adesso con i costi così alti. È un altro segnale della crisi nella moda, un tema da tenere ben evidente" conclude Simone. Adesso si attende solo il tribunale per capire che ne sarà della Pegaso e delle 43 persone che ci lavorano.

Notizie correlate

Montespertoli
Economia e Lavoro
6 Agosto 2025

Empolese Valdelsa: stanziati fondi per affitti, sicurezza e sociale

Il Consiglio dell’Unione dei Comuni dell’Empolese Valdelsa ha approvato nella seduta del 29 luglio un'importante manovra finanziaria con l’obiettivo di sostenere gli interventi nel campo sociale, nella sicurezza e nei [...]

Firenze
Economia e Lavoro
14 Luglio 2025

Dazi Usa, Firenze e dintorni tremano: rischi per farmaceutica, turismo e alimentare

I dazi degli Usa al 30% dal 1 agosto spaventano eccome l'economia italiana, in questo caso toscana e, per la precisione, fiorentina. L'economia della provincia di Firenze è basata molto [...]

Fucecchio
Economia e Lavoro
9 Luglio 2025

Fucecchio festeggia i 60 anni di lavoro di Rina Fanfani della Pasticceria Ferri

Un’emozione difficile da raccontare quella vissuta sabato pomeriggio a Fucecchio, dove la comunità si è stretta attorno a Rina Fanfani, storica figura della Pasticceria Ferri, per festeggiare i suoi 60 anni di lavoro. [...]



Tutte le notizie di Fucecchio

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina