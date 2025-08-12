Vicofaro, interviene la Diocesi di Pistoia: "Don Biancalani non è stato rimosso"

La parrocchia di Vicofaro (foto da Facebook)

Secondo la Diocesi di Pistoia, riguardo la situazione di don Massimo Biancalani "sono state diffuse in questi giorni notizie non corrette". Prende parola la Diocesi a poche ore di distanza dalla notizia della separazione di don Biancalani dalla parrocchia pistoiese di Vicofaro, dove aveva dato vita a un centro di accoglienza di cui si è discusso molto negli anni.

"Don Biancalani, infatti, non è stato rimosso dal suo servizio pastorale, continua il suo lavoro presso la parrocchia di Vicofaro mentre prosegue il ministero di parroco, unitamente all'accoglienza di diversi immigrati o rifugiati, nella parrocchia di san Niccolò in Ramini" dicono dalla Diocesi. "La sola rappresentanza legale della parrocchia di Vicofaro, assunta dallo stesso vescovo Tardelli nel giugno scorso, è stato al momento affidata a un altro presbitero".

In merito alle ricostruzioni fatte in queste ore "ricordiamo che la chiusura di Vicofaro è stata determinata da gravi criticità di sicurezza e igiene. A Vicofaro si sono infatti resi necessari degli interventi in vista di una riapertura funzionale alle attività pastorali e all'accoglienza dei migranti".

Gli ospiti di Vicofaro sono stati "ricollocati, grazie all'impegno della Diocesi e della Caritas nazionale, in ambienti idonei dove sono seguiti con competenza e attenzione in percorsi di autonomia".

