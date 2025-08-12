Regionali 2025, Giani firma il decreto: si vota il 12 e 13 ottobre

Saranno il 12 e 13 ottobre le date delle prossime elezioni in Toscana. Lo ha stabilito il presidente della Regione Eugenio Giani, che nel pomeriggio di oggi ha firmato il decreto ufficiale.

La scelta delle due giornate, già indicata da Giani nelle settimane scorse come la più probabile, è ora definitiva e apre ufficialmente la fase che porterà i cittadini toscani alle urne in autunno.

Con la firma del decreto, la macchina elettorale può ora avviare tutte le procedure necessarie in vista dell’appuntamento di ottobre.

“La nostra sarà la regione che vota ‘nel mezzo’, quando avranno già votato Val d’Aosta e Marche, che vanno alle urne il 28 e 29 settembre, e la Calabria, il 5 e 6 ottobre; altre 3 regioni voteranno a novembre inoltrato”, ha commentato Giani.

“La nostra data forse è la più equilibrata: coincide con il momento del rientro a scuola e si evitano periodi in cui il rischio di allerte per il maltempo è più alto, come sappiamo che accade in Toscana a fine ottobre e inizio novembre. Inoltre è una data che consente l’approvazione del bilancio entro il entro 31 dicembre, oltre il quale si va in esercizio provvisorio, che è una condizione molto grave per quel che riguarda la capacità di spesa e il funzionamento della Regione”.

