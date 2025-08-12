Riaperta la strada 'Balza Fiorita', Giani: "Importante traguardo il territorio"

"Oggi è un giorno importante per il nostro territorio. La strada di Balza Fiorita, che collega Camaiore con La Culla e Sant’Anna di Stazzema, è finalmente riaperta dopo i lavori di consolidamento e messa in sicurezza resi necessari dalla frana del marzo 2023. Questo risultato è stato possibile grazie all'impegno della Regione Toscana, che ha stanziato 350 mila euro per il secondo lotto di interventi", lo ha detto il presidente Eugenio Giani presenziando all'inaugurazione.

"La riapertura di questa arteria - ha continuato - non solo garantisce la piena operatività della viabilità, ma rappresenta anche un simbolo di rinascita e memoria, coincidendo con l'anniversario dell'eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Un evento che ci ricorda l'importanza di preservare la nostra storia e la nostra identità.

"Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno lavorato per il completamento di quest'opera complessa, realizzata con attenzione alla sicurezza, alla stabilità del versante e alla qualità della viabilità. La Regione Toscana continuerà a lavorare per garantire la sicurezza e la funzionalità delle nostre infrastrutture, nell'interesse dei cittadini e delle comunità locali", ha concluso il presidente.