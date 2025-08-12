Spaccio di cocaina in pieno giorno a Pontedera, arrestati due spacciatori in flagranza

Operazione lampo dei Carabinieri della Stazione locale che lo scorso 28 luglio ha portato all’arresto di due giovani spacciatori. I militari, impegnati in un servizio di controllo, hanno assistito in diretta alla cessione di un involucro, poi risultato contenere 0,30 grammi di cocaina.

I due pusher, entrambi di origine marocchina, nullafacenti, senza fissa dimora e già noti alle forze dell’ordine, sono stati immediatamente bloccati e perquisiti. Tra i loro effetti personali sono stati rinvenuti un involucro con 9,54 grammi di hashish, 2,02 grammi di cocaina suddivisi in tre dosi e 130 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

L’operazione è scaturita dall’intuizione dei militari, che avevano notato un comportamento sospetto dei due e li hanno seguiti fino a sorprenderli nel momento della cessione. L’intervento rientra nella più ampia strategia di contrasto allo spaccio nelle piazze del centro, particolarmente frequentate da giovani, con particolare attenzione alla prevenzione verso i minorenni.

I due arrestati, colti in flagranza di reato, sono stati successivamente rimessi in libertà su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Pisa, che coordina le indagini.