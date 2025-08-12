Toscana capofila del progetto “Italy Golf & More”

La Toscana aderisce al progetto “Italy Golf & More” con ruolo di capofila per il triennio 25-27. La Giunta ha deliberato l'adesione all'iniziativa che ha lo scopo di promuovere il golf italiano a livello internazionale, in particolare nei mercati esteri scelti dalle Regioni e dai partner coinvolti. Questa decisione fa seguito al successo del progetto precedente, con alcune Regioni che hanno espresso il desiderio di continuare la collaborazione per valorizzare il settore golfistico. La Toscana, in qualità di capofila, coordinerà le attività di promozione.

“Con l’adesione al progetto Italy Golf & More confermiamo con orgoglio la volontà della Toscana di essere protagonista nella promozione del turismo sportivo e di qualità sui mercati internazionali – dichiarano il presidente della Regione, Eugenio Giani e l’assessore a turismo ed economia Leonardo Marras - Il golf rappresenta un segmento in crescita, capace di attrarre viaggiatori con alta capacità di spesa e attenzione per l’offerta territoriale. Ringrazio le altre Regioni che ci hanno chiesto di svolgere il ruolo di capofila; è un importante riconoscimento per la Toscana del golf che - anche recentemente con il successo dell'organizzazione dell'Open d'Italia al golf club dell'Argentario - ha saputo valorizzare non solo i campi di gioco ed i servizi correlati, ma anche l’esperienza complessiva che questo sport può offrire. Un ruolo di guida Italy Golf & More è l'occasione per rafforzare ulteriormente la competitività e l’immagine della Toscana nel mondo”.

La realizzazione del progetto non comporterà costi aggiuntivi per il bilancio regionale, poiché verranno utilizzate le risorse già stanziate dal Programma Operativo annuale di Toscana Promozione Turistica per il 2025.

Fonte: Regione Toscana - ufficio stampa

