Tragedia al lago Sinizzo in Abruzzo, muore un 21enne studente dell'Università di Pisa

Tragedia ieri al lago Sinizzo, dove uno studente tunisino di 21 anni, iscritto all’università di Pisa, è morto dopo essersi tuffato in acqua e non essere più riemerso. Il giovane, in gita con il fratello e alcuni amici, si sarebbe sentito male a causa di una probabile congestione subito dopo pranzo.

L’episodio è avvenuto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i sommozzatori, le forze dell’ordine e i carabinieri.

Si tratta della seconda tragedia in poche settimane nello stesso specchio d’acqua: lo scorso giugno aveva perso la vita il 21enne pakistano Rahmat Hussain, residente all’Aquila.

