Tragedia al lago Sinizzo in Abruzzo, muore un 21enne studente dell'Università di Pisa

Cronaca Pisa
Condividi su:
Leggi su mobile

Tragedia ieri al lago Sinizzo, dove uno studente tunisino di 21 anni, iscritto all’università di Pisa, è morto dopo essersi tuffato in acqua e non essere più riemerso. Il giovane, in gita con il fratello e alcuni amici, si sarebbe sentito male a causa di una probabile congestione subito dopo pranzo.

L’episodio è avvenuto sotto gli occhi dei presenti, che hanno immediatamente allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco con i sommozzatori, le forze dell’ordine e i carabinieri.

Si tratta della seconda tragedia in poche settimane nello stesso specchio d’acqua: lo scorso giugno aveva perso la vita il 21enne pakistano Rahmat Hussain, residente all’Aquila.

Notizie correlate

Pisa
Cronaca
11 Agosto 2025

Scoperte tre guide turistiche irregolari a Pisa

La Guardia di Finanza di Pisa, nell’ambito di controlli mirati contro l’abusivismo nei servizi turistici, ha individuato tre guide turistiche irregolari – due di nazionalità cinese e una coreana – [...]

Pisa
Cronaca
10 Agosto 2025

Nel Pisano 17 persone denunciate nell'ultima settimana, 11 dopo controlli in strada

Nell'ultima settimana i carabinieri di Pisa hanno denunciato 17 persone per varie violazioni nel corso di controlli per la sicurezza stradale, con un'attenzione al contrasto alla guida sotto effetto di [...]

Pisa
Cronaca
9 Agosto 2025

È morto a 47 anni Francesco Malasoma, il fotografo che ha raccontato il Pisa Calcio

È morto a 47 anni Francesco Malasoma, fotografo pisano noto per aver raccontato con i suoi scatti lo sport cittadino e, in particolare, il Pisa Calcio, di cui ha immortalato [...]



Tutte le notizie di Pisa

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina