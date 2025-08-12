Turista uccisa da un pullman mentre tornava sulla nave crociera, grave il marito

A Livorno una turista statunitense di 82 anni è morta dopo essere stata investita dal pullman che, insieme al marito 85enne, l’aveva appena riportata alla banchina per rientrare sulla nave da crociera Queen Victoria, dalla quale erano sbarcati la mattina stessa per un’escursione in Toscana.

La donna, che si spostava con l’aiuto di un deambulatore, è deceduta sul colpo. Il marito, anch’egli americano, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni. Secondo una prima ricostruzione, la coppia era appena scesa dal mezzo quando, durante una manovra in retromarcia, il pullman — di proprietà di una società di Calci (Pisa) — li avrebbe urtati.

I rilievi, affidati alla polizia del distaccamento portuale, sono ancora in corso. Resta da chiarire come mai l’autista non si sia accorto della presenza dei due turisti dietro al veicolo.

