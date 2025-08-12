Use Computer Gross, il nuovo arrivo è Iker Ciano

L’Use Computer Gross completa il reparto degli esterni con l’ennesimo giovane. Arriva infatti in biancorosso Iker Ciano, play-guardia classe 2004 reduce da una stagione a Castelfiorentino. Coach Luca Valentino lo ritroverà dopo averlo allenato nel settore giovanile del Don Bosco Livorno dove ha fatto tutta la trafila nei campionati di Eccellenza cogliendo ottimi risultati, una società alla quale è sempre rimasto legato. Con la maglia del club livornese ha fatto anche il debutto nel basket senior, nel campionato di serie C Gold, salvo poi spostarsi nel 2021/2022 in B nazionale alla Libertas Livorno a stagione in corso. Poi il ritorno alla ‘base’ con un’altra parentesi di due mesi nel 2023/2024 alla Pl Livorno in B Nazionale. Da qui il passaggio a Castelfiorentino ancora in serie B Interregionale ed ora eccolo all’Use Computer Gross dove proseguirà nel suo percorso di crescita e dove darà il suo importante contributo alla squadra.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

