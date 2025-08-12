Vaccinazioni, Bezzini al Ministero: "Rivedere la composizione del Gruppo tecnico"

"È grave che all’interno del Nitag, il Gruppo tecnico consultivo nazionale sulle vaccinazioni del Ministero della Salute, siano state nominate persone che in passato hanno più volte espresso posizioni in contrasto con le evidenze scientifiche in materia di vaccinazioni”. Lo afferma l’assessore alla salute della Regione Toscana, Simone Bezzini.

“Le preoccupazioni e le proteste che in queste ore si levano dal mondo medico e scientifico - continua Bezzini - le rinunce a far parte del Nitag di personalità di primissimo piano dell’ambito della tutela della salute pubblica, l’assenza di coinvolgimento dell’ordine dei medici , sono elementi che meritano una riflessione seria che deve portare a una riconsiderazione delle scelte fatte”.

“Ho già inviato una lettera all’assessore Massimo Fabi, coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle Regioni, chiedendo di inserire all’ordine del giorno della prossima seduta l’esame del decreto di nomina e la valutazione della composizione del Nitag. Mi auguro – conclude l’assessore Bezzini - che le Regioni, soggetto primario nell'ambito delle competenze in materia di sanità e di tutela della salute, si esprimano compatte nel chiedere al Ministero di rivedere le nomine fatte, prendendo in seria considerazione da una parte le gravi preoccupazioni che si stanno levando dal mondo medico e scientifico, dall'altra la rinuncia a far parte del Nitag di professionalità di altissimo profilo della sanità pubblica”.

Fonte: Regione Toscana

