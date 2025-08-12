Ventisette cani e altri animali in condizioni di sofferenza, denunciato 53enne nel Pisano

Il 5 agosto a Capannoli i carabinieri forestali di Pontedera, insieme alla polizia locale e ai servizi veterinari della ASL Toscana Nord Ovest, hanno denunciato una 53enne per detenzione di animali in condizioni "incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze" come si legge in una nota. In un rifugio abusivo, già destinatario di ordinanza di demolizione, sono stati trovati 27 cani, 12 ovini, 3 suini e 3 caprini in recinti non idonei. Gli animali sono stati sequestrati e affidati all’ENPA di Pisa. La responsabilità della donna sarà valutata dalle autorità competenti.

