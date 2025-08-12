Villanuova, completata la nuova tribuna al campo sportivo

È stata completata la nuova tribuna per il campo sportivo di Villanuova, in uso all'ASD Piaggione Villanova Calcio. I lavori sono stati affidati assieme a quelli per la tribuna del campo di Ponzano, nel quale gioca la Polisportiva Ponzano Scuola Calcio, con determina 1762 del 18 dicembre 2024 per un importo complessivo di fornitura e installazione di poco meno di 40 mila euro.

I lavori furono affidati alla ditta Ilma srl di Argenta (FE). A luglio era stata completata la platea di fondazione e negli scorsi giorni è stata montata la tribuna, identica a quella presente a Ponzano. Potrà accogliere fino a un massimo di 134 persone, che finalmente potranno assistere sedute alle partite delle due squadre amatoriali godendo di una buona visuale.

LE DICHIARAZIONI

“I campi sportivi sono luoghi che permettono di far vivere una socialità ai giovani e ai meno giovani – spiega il sindaco del Comune di Empoli, Alessio Mantellassi –. Siamo partiti investendo risorse, prendendoci cura dei tanti impianti sportivi nella nostra città, come Villanuova che adesso ha una nuova tribuna da 134 posti”.

“Anche per il campo sportivo di Villanuova c'era l'esigenza di una nuova tribuna che accogliesse le persone per le partite di calcio e finalmente abbiamo provveduto. I campi di calcio sono un luogo sociale importante di aggregazione per le famiglie e per i nostri giovani”, ha commentato l’assessora allo Sport del Comune di Empoli, Laura Mannucci.

"Abbiamo concluso le opere di installazione delle tribune ai campi sportivi di Ponzano e Villanuova, finanziate con apposite somme dall'avanzo di bilancio di luglio 2024 - ha sottolineato l’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Empoli, Simone Falorni -. L'impegno su Villanuova è stato più lungo perché era necessario realizzare un basamento ottimale per ancorare la tribuna. Finalmente entrambi i campi sportivi possono godere di queste nuove strutture per seguire le partite in totale sicurezza".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa