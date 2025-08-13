A Pisa in arrivo volo con bambini di Gaza feriti, riceveranno cure anche in Toscana

L’aeroporto Galilei di Pisa sarà una delle tre destinazioni italiane dei voli umanitari dell’Aeronautica Militare in partenza oggi da Eilat, nel sud di Israele, con a bordo bambini palestinesi evacuati dalla Striscia di Gaza. I piccoli pazienti, affetti da gravi malattie congenite o colpiti da ferite e amputazioni, saranno curati in varie strutture ospedaliere del Paese.

Il primo volo atterrerà in serata a Roma-Ciampino, accolto dal vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri Antonio Tajani. Gli altri due velivoli raggiungeranno Milano-Linate e Pisa, con successivo trasferimento dei pazienti in diverse regioni tra cui la Toscana.

Si tratta della 14ª evacuazione sanitaria organizzata dall’Italia dal gennaio 2024 e la più ampia finora realizzata: 31 pazienti e i loro accompagnatori, per un totale di quasi 120 persone. L’operazione, coordinata dalla Presidenza del Consiglio, coinvolge Farnesina, Ministero della Difesa, Ministero dell’Interno, Protezione Civile, Oms e Meccanismo Europeo di Protezione Civile, nell’ambito del progetto “Food for Gaza”.

Con questa missione, il numero di bambini di Gaza accolti in Italia sale a oltre 180 (580 persone con familiari al seguito). Considerando anche i ricongiungimenti familiari, dall’inizio del conflitto sono arrivati in Italia 917 palestinesi. Il nostro Paese si conferma il primo in Europa e il quarto al mondo per evacuazioni aeree e trasferimenti in ospedali specializzati dalla Striscia di Gaza.