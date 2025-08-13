Aggredito con un'arma da taglio al Parco delle Cascine

Un 47enne sarebbe stato aggredito al Parco delle Cascine alle 8.30 di oggi, mercoledì 13 agosto. L'uomo sarebbe stato colpito a un braccio, si suppone sia stata usata un'arma da taglio come un'accetta o una roncola, ma si indaga.

A dare l'allarme un passante che, a quanto si apprende dal comitato Cittadini attivi di San Jacopino, avrebbe visto il 47enne uscire da dietro siepe per poi cadere a terra, con un braccio insanguinato.

Sono arrivati sul posto i carabinieri, i soccorsi e la polizia municipale. Il 47enne è finito in codice giallo all'ospedale di Santa Maria Nuova. I carabinieri cercano di far luce sulla vicenda.