Al via i lavori al Parco Europa di Cisanello: 112 nuovi alberi, area umida e percorsi pedonali sopraelevati

Sono iniziati nel mese di luglio i lavori di ampliamento del Parco Europa a Cisanello, per un importo complessivo di circa un milione di euro. L’intervento, che permetterà di estendere l’area verde pubblica da via di Cisanello fino a via Bargagna, è realizzato grazie al finanziamento ottenuto dal Comune di Pisa sul bando regionale Toscana FESR 2021-2027 dedicato alle infrastrutture verdi e alla mitigazione del rischio idraulico. Il cantiere, che interessa una superficie di circa due ettari, avrà una durata prevista di circa un anno. Nei giorni scorsi il sindaco di Pisa, Michele Conti, ha effettuato un sopralluogo per verificare l’avanzamento delle opere.

“Con il secondo lotto del Parco Europa – dichiara il sindaco di Pisa, Michele Conti - completiamo la nuova infrastruttura verde di Cisanello, estendendola fino a via Bargagna e riqualificando un’area di circa due ettari finora abbandonata. Dopo averla acquisita al patrimonio comunale, l’abbiamo destinata in via definitiva a verde pubblico, in netto contrasto con la pianificazione precedente che prevedeva un’area a servizi, rinunciando così a nuove costruzioni e preservando la sua vocazione naturale. L’intervento prevede di incrementare le alberature presenti e la creazione di un’area umida con camminamenti sopraelevati e terrazze panoramiche, per garantirne la fruizione anche in presenza di acqua e tutelare la biodiversità. In questo modo nascerà un unico grande polmone verde da via Cisanello a via Bargagna che, insieme al vicino Parco di via Pungilupo in corso di realizzazione grazie ai fondi del PNRR, consentirà di restituire qualità e spazi naturali a un quartiere che per anni ha sofferto carenze di infrastrutture verdi e interventi edilizi poco qualificanti”.

Il progetto prevede la realizzazione di un’area umida con percorsi pedonali sopraelevati; la messa a dimora di 112 alberi, oltre a 375 cespugli e 10.000 erbacee perenni e arbusti tappezzanti; la realizzazione di sistemi di drenaggio urbano sostenibile e la riduzione delle aree impermeabilizzate con il rifacimento del marciapiede di via Bargagna e la riqualificazione del parcheggio lungo via Cisanello; la realizzazione di percorsi pedonali a completamento della pista ciclopedonale già realizzata nel 1° lotto di lavori e di una staccionata in legno che si sviluppa per tutta la lunghezza del parco lungo via Bargagna.

Nuovo marciapiede e regimazione delle acque

Si prevede la realizzazione di un nuovo marciapiede posto fra la pista ciclabile esistente e l’area a parco in via Bargagna con l’impiego di masselli autobloccanti al fine di migliorare la permeabilità dell’area e garantire la parziale penetrazione del terreno delle acque.

Il progetto inoltre prevede la regimazione delle acque meteoriche provenienti dalla vicina area urbanizzata: verrà realizzata una fognatura bianca che convoglierà le acque meteoriche all'interno dell'area depressa del Parco. La regimazione sarà regolata dalla presenza di una vasca che convoglierà le acque di prima pioggia nella fognatura bianca; nel caso di aumento dell'intensità degli eventi atmosferici, un troppo pieno presente all'interno della vasca di accumulo, devierà le acque nella zona depressa in modo da alleggerire il lavoro della fognatura ed impedire eventuali allagamenti.

Sistemi di drenaggio urbano sostenibile: rain garden e aiuole alberate

Il progetto prevede di adottare sistemi di drenaggio urbano sostenibili per permettere l’infiltrazione delle acque di pioggia provenienti dalla limitrofa sede stradale verso le aree a verde, che saranno realizzate ad una quota più bassa e si svilupperanno come aree depresse al fine di raccogliere le acque. Lungo via Bargagna è presente un’area verde di 185 metri quadrati, attualmente adibita a prato: il progetto prevede di renderla un giardino depresso che funzioni come rain graden, da realizzare attraverso scavi, riporto di substrati, messa a dimora di specie vegetali e predisposizione di impianto di irrigazione goccia a goccia. L’acqua depurata sarà convogliata verso il bacino d’accumulo presente nel parco. Prevista inoltre realizzazione di due aiuole di bioritenzione, due piccole aree verdi con funzione di raccogliere e trattenere temporaneamente l’acqua, facendola infiltrare nel substrato, depurandola attraverso l’azione di piante, per poi conferirla verso il bacino di raccolta, e di sei aiuole alberate, sempre lungo via Bargagna, al posto di altrettanti parcheggi (con rimozione dell’asfalto). Le acque meteoriche vengono depurate dagli alberi e dal substrato e poi raccolte dal sistema di drenaggio sotterraneo.

Area umida

L’area umida prevista nel progetto ricade in una superficie che allo stato attuale risulta parzialmente allagabile e che, per molti mesi all’anno, risulta ricoperta d’acqua. Il progetto prevede la rimodellazione del terreno al fine di creare aree con maggior profondità ed aree con acque poco profonde. Si prevede la messa a dimora di specie vegetali differenti in relazione alla profondità delle acque e anche in funzione dell’irraggiamento solare. La presenza di alberi sulle sponde dovrà contribuire alla formazione di differenti habitat e la presenza di aree profonde, dovrà consentire lo svernamento della fauna selvatica durante inverni particolarmente rigidi. Le acque che saranno convogliate nell’area umida, passeranno prima da una cisterna di pretrattamento, dove possono depositarsi i sedimenti. L’acqua confluirà poi nel bacino in modo diffuso, attraverso una fascia vegetata.

Nuove alberature e specie arbustive

Nell’area verranno messi a dimora 112 alberi, tra cui un filare alberato misto lungo via Bargagna di 21 alberi (Platanus x acerifolia, Tilia tomentosa, Celtis australis), aiuole alberate lungo via Bargagna (Acer campestre), filari alberati misti all’interno del parcheggio lungo via Cisanello con 20 alberi (Platanus x acerifolia, Tilia tomentosa, Celtis australis) 42 alberi sparsi all’interno del parco, di cui 15 nell’area umida (Popolus alba, Alnus glutinosa) e 27 in altre aree (Tilia tomentosa,Platanus x acerifolia, Morus platanifolia) Sarà poi realizzata una siepe mista lungo via Bargagna che fungerà anche da schermatura della staccionata in legno: la siepe sarà composta da 375 esemplari (100 Pero corvino, 175 Viburni e100 Corniolo). Il progetto prevede infine l’introduzione di aree destinate allo sviluppo di arbusti tappezzanti, erbacee perenni e bulbose.

Percorsi pedonali sopraelevati

Il progetto propone la realizzazione di due differenti tipologie di percorsi pedonali. Il primo si sviluppa all’interno del parco, mentre il secondo sopra l’area umida ed è formato passerella con corrimano realizzata interamente in legno. Il percorso si sviluppa su una superficie di circa 450 metri quadrati con la realizzazione di tre punti panoramici, concepiti come delle terrazze di forma quadrata.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa

