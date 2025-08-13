Approvato il nuovo piano del commercio a Montopoli. Ecco cosa cambia

Attualità Montopoli in Val d'Arno
Condividi su:
Leggi su mobile

Un nuovo piano del commercio per il Comune di Montopoli. L’ultimo consiglio comunale ha visto l’approvazione di un documento che segna un importante aggiornamento su quelle che sono le regole e le indicazioni da far rispettare sul territorio. Al centro delle novità i mercati e i centri commerciali naturali. «Grazie alla responsabile Claudia Toti e ad Elena Guidi del Suap per il grande lavoro svolto in questi mesi – commentano la sindaca Linda Vanni e l’assessore al commercio Andrea Marino -. Si tratta di uno strumento concreto di pianificazione di un settore importante, per questo abbiamo voluto che le modifiche fossero valutate e introdotte velocemente. Le modifiche erano necessarie per registrare quelli che sono stati i cambiamenti che hanno riguardato il commercio e le nuove abitudini dei consumatori. Tra gli obiettivi che ci siamo dati c’è il rilancio dei mercati e del commercio ambulante con la possibilità di introdurre in calendario nuove fiere cittadine e attrarre così nuovi visitatori».

Un piano nato dalla concertazione tra uffici, amministrazione comunale, ambulanti e associazioni di categoria attraverso incontri e sopralluoghi. «Chi vive il mercato quotidianamente ci ha indicato i temi da approfondire – continuano – come la riorganizzazione degli spazi, un orario in uscita più flessibile e la possibilità di recuperare spazio a favore del parcheggio (per esempio a San Romano) togliendo le postazioni vuote. Gli uffici stanno predisponendo il bando delle migliorie che sarà pronto a settembre e servirà ad accogliere le loro richieste. L’obiettivo è mantenere vivi i mercati, luoghi di incontro, di comunità e cuore pulsante delle nostre frazioni». L’altra novità che riguarda i mercati si trova all’articolo 15 del piano e prevede oltre all’assegnazione dei posti riservati alle categorie previste dalla legge, 104 e imprenditori agricoli, l’introduzione delle categorie degli imprenditori under 35 e delle imprenditrici donne.

«Poi c’è l’aspetto che riguarda i Centri Commerciali Naturali – spiegano – con i nuovi confini che comprendono tutte le frazioni e non soltanto i loro centri. Un punto fondamentale che permette a tutti e tutte di partecipare attivamente ai nostri Ccn. Infine è stato chiarito cosa si intende per contiguità di suolo pubblico, una questione che in passato ha dato adito a varie interpretazioni. Un modo per venire incontro alle richieste dei commercianti e sopperire alla mancanza di spazi, soprattutto nei nostri centri storici».

Fonte: Comune di Montopoli in Val d'Arno - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
12 Agosto 2025

Nuovo appuntamento a Montopoli per 'A tavola con il tartufo nero'

Prosegue giovedì 14 agosto al ristorante Velvet di Montopoli la prima rassegna enogastronomica dedicata al tartufo nero: “A tavola con il tartufo nero”. Per i mesi di agosto e settembre [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
9 Agosto 2025

Terreni incolti a Montopoli: in arrivo sanzioni per chi non rispetta i termini di pulizia

Sanzioni in arrivo per chi non rispetta il regolamento comunale di polizia rurale e il regolamento comunale del verde. Il Comune di Montopoli, l'amministrazione e la Polizia Locale, ricorda l'obbligo [...]

Montopoli in Val d'Arno
Attualità
8 Agosto 2025

Montopoli, nuovi investimenti sulla rete elettrica: in arrivo cabina e dorsali interrate per 1,8 milioni

La sindaca Linda Vanni, la vicesindaca Irene Cavallini, l’assessore ai lavori pubblici Paolo Moretti e l’assessore al bilancio Andrea Marino insieme alle responsabili Claudia Toti e Ilaria Bellini e al geometra Michele Brogi hanno incontrato il responsabile E-Distribuzione Unità Territoriale di Pisa e provincia Aldo Pulice, il [...]



Tutte le notizie di Montopoli in Val d'Arno

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina