Bambini azzannati dai cani e feriti: due casi tra Pistoia e Altopascio

Due cani in due diverse occasioni hanno preso di mira due bambini tra Pistoia e Altopascio negli ultimi giorni, come riporta La Nazione.

A Pistoia in piazza Gavinana una bambina di sei anni stava passeggiando con la madre. Il bull terrier di una persona, apparentemente senza fissa dimora, l'ha azzannata a una gamba. La piccola è stata portata in ospedale, ha ricevuto una settimana di prognosi. Il cane non era vaccinato, la bambina dovrà fare un ciclo di antibiotici.

A Marginone, nel comune di Altopascio, pochi giorni prima è avvenuto un caso analogo. Un bambino di sei anni stava passeggiando coi genitori e col pitbull di loro proprietà. Il cane, senza motivo apparente, avrebbe aggredito il piccolo azzannandolo alla testa. Tanta paura ma poi tutto è finito con qualche punto di sutura.

