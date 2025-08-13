Bambini azzannati dai cani e feriti: due casi tra Pistoia e Altopascio

Cronaca Pistoia
Condividi su:
Leggi su mobile

Due cani in due diverse occasioni hanno preso di mira due bambini tra Pistoia e Altopascio negli ultimi giorni, come riporta La Nazione.

A Pistoia in piazza Gavinana una bambina di sei anni stava passeggiando con la madre. Il bull terrier di una persona, apparentemente senza fissa dimora, l'ha azzannata a una gamba. La piccola è stata portata in ospedale, ha ricevuto una settimana di prognosi. Il cane non era vaccinato, la bambina dovrà fare un ciclo di antibiotici.

A Marginone, nel comune di Altopascio, pochi giorni prima è avvenuto un caso analogo. Un bambino di sei anni stava passeggiando coi genitori e col pitbull di loro proprietà. Il cane, senza motivo apparente, avrebbe aggredito il piccolo azzannandolo alla testa. Tanta paura ma poi tutto è finito con qualche punto di sutura.

 

Notizie correlate

Pistoia
Cronaca
10 Agosto 2025

Pistoia, don Massimo Biancalani non è più il parroco di Vicofaro

Don Massimo Biancalani non è più il parroco di Vicofaro a Pistoia, parrocchia dove negli ultimi anni ha ospitato decine di migranti. A deciderlo il vescovo di Pistoia. Come riportato [...]

Toscana
Cronaca
4 Agosto 2025

Blitz contro criminalità cinese, 13 arresti. Agivano tra Firenze, Prato, Pistoia e Siena

È di 13 arresti, 31 denunciati e oltre 73mila euro di sanzioni amministrative il bilancio dell'operazione “ad alto impatto” condotta dalla Polizia di Stato in 24 province italiane, tra cui [...]

Pistoia
Cronaca
27 Luglio 2025

Grave incidente nella notte a Pistoia tra due auto, sei feriti

Grave incidente nella notte a Pistoia, poco dopo le 3 in via Pieve a Celle, dove due auto per cause in corso di accertamento si sono scontrate frontalmente. Nell'impatto sono [...]



Tutte le notizie di Pistoia

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina