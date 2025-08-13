Comune in trasferta a Marina di Pisa, l'assessore Mancini incontra i cittadini

L’assessore ai lavori pubblici, qualità urbana, parchi e verde pubblico e grandi interventi di edilizia residenziale pubblica, Virginia Mancini, organizza a partire da venerdì 22 agosto incontri periodici per ascoltare esigenze e segnalazioni dei cittadini del Litorale pisano (Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone) e delle frazioni di San Piero a Grado e La Vettola.

“Mi sono insediata da pochi giorni - dichiara Virginia Mancini - e ho voluto subito organizzare, come annunciato, questi incontri per ascoltare le esigenze e le segnalazioni dei cittadini del Litorale e delle frazioni di San Piero a Grado e La Vettola. Sarò disponibile ad ascoltarli, cercando di poter trovare le soluzioni necessarie, anche a problemi apparentemente di piccola entità. Conosco bene questa zona e, da quando il Sindaco Michele Conti mi ha nominato, ho subito pensato di impegnarmi per il Litorale”.

Gli appuntamenti si terranno ogni 15 giorni, sempre di venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 10.30, nella sala ricevimento al primo piano dell’ufficio anagrafe del Comune di Pisa – distaccamento di Marina di Pisa (ex CPT 1) in via Camillo Guidi, 2/A. L’accesso sarà possibile sia liberamente sia su appuntamento. Per fissare un incontro è possibile scrivere all’indirizzo e-mail segreterialavoripubblici@comune.pisa.it oppure telefonare al numero 050 910505.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa