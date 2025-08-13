Denunciati per un tentato furto, nello stesso giorno ci riprovano: tre giovani arrestati a Firenze

Bloccati per un tentato furto in un supermercato, poche ore dopo sono stati fermati di nuovo per un altro tentativo di furto in un negozio di abbigliamento. È successo sabato pomeriggio a Firenze dove tre giovani, romeni di 27, 22 e 21 anni, sono stati arrestati dai carabinieri. Nel corso della mattina i tre erano stati denunciati dai militari dopo aver provato ad asportare alcuni generi alimentari, dal modico valore di circa 15 euro, da un supermercato in via Salvi Cristiani. Trascorse poche ore dal rilascio dalla caserma, è arrivata una richiesta di intervento dal personale di vigilanza di un altro negozio, questa volta in via Gioberti, dove veniva segnalata la presenza di alcuni giovani intenti a rubare capi di abbigliamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno subito riconosciuto i giovani rilasciati dopo essere stati denunciati in stato di libertà. Fermati nel negozio con svariati vestiti già privati delle placche antitaccheggio, tutti e tre sono stati arrestati e ristretti nelle camere di sicurezza delle stazioni dei carabinieri di Santa Maria Novella e Scandicci, in attesa del giudizio con rito direttissimo.