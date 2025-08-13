Ferragosto, rafforzati i controlli della municipale a Pisa e sul litorale

In occasione del Ferragosto, la Polizia Municipale di Pisa ha disposto il potenziamento straordinario dei controlli in città e sul litorale. La decisione è stata presa questa mattina, mercoledì 13 agosto, durante la riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, e rientra in un più ampio piano di sicurezza realizzato in collaborazione con la Prefettura e la Questura di Pisa.
L’obiettivo è garantire l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini e dei numerosi turisti che, in questo periodo dell’anno, affollano la città e il litorale.

Il Ferragosto è tradizionalmente un periodo di grande afflusso turistico, con eventi e manifestazioni che attirano migliaia di visitatori. Per far fronte a questa elevata presenza di persone, il Comune di Pisa ha disposto un’intensificazione delle attività di sorveglianza: le pattuglie della Polizia Municipale saranno operative su tutto il territorio comunale, con particolare attenzione alle aree più frequentate, come il centro storico, il litorale e le principali arterie stradali. Il dispositivo di sicurezza prevede anche un potenziamento del servizio nelle ore serali e notturne, con un aumento delle pattuglie in servizio per garantire una vigilanza capillare durante la notte di Ferragosto.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio Stampa

