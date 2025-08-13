Successo per la Fiera di Lamporecchio: "Presenze da record. Restituita importanza all'evento"

È un successo a cinque cifre, quello analizzato dal Vicesindaco di Lamporecchio Luca Artino a conclusione della Fiera di Lamporecchio, evento che ha coinvolto il territorio con una serie di iniziative promosse dall’Amministrazione comunale da venerdì 1 a mercoledì 6 agosto, in collaborazione con Laserprom 015, Pro Loco e con il supporto dei cittadini di Lamporecchio. Ampio, il consenso riscontrato dai visitatori, con oltre 30.000 presenze registrate nel corso degli eventi messi in programma da lunedì 4 a mercoledì 6 agosto. Numeri che hanno confermato la bontà di un progetto fortemente rinnovato e valorizzato dallo stesso Luca Artino, posto in primo piano fin dai primi mesi di insediamento.

“L’obiettivo, prefissato fin dalle fasi di organizzazione della fiera, era di farla tornare al livello che merita – il commento di Luca Artino – abbiamo puntato tutto su tradizione e qualità degli eventi messi in programma, con il brigidino elevato ad assoluto protagonista. Oggi, con orgoglio, possiamo annoverare la Fiera di Lamporecchio tra gli eventi più partecipati della nostra provincia e non solo, abbiamo restituito l’importanza che merita questo evento. Parliamo di numeri mai raggiunti nelle precedenti edizioni della manifestazione, che ci ripagano a pieno degli sforzi profusi e con costi di gestione che si sono rivelati minori di quelli affrontati negli ultimi anni. Per questo, oltre a Laserprom 015, le associazioni, i partner e la Pro Loco, realtà che hanno contribuito alla realizzazione, tengo a ringraziare i cittadini di Lamporecchio coinvolti in questo grandissimo successo”.

Fonte: Ufficio stampa

Notizie correlate