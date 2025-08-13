Fiesole, restano molto gravi le condizioni della donna aggredita dal marito con una roncola

Restano molto gravi e stabili le condizioni della donna ferita sabato sera 9 agosto dal marito con una roncola nella loro casa a Fiesole, nella frazione collinare di Montebeni. La donna, colpita in varie parti del corpo e soprattutto alla testa, è ricoverata a Careggi e la prognosi rimane riservata.

L'uomo, 45 anni di origine tunisina, è stato arrestato e si trova nel carcere di Firenze Sollicciano. Le due figlie di 2 e 3 anni, che si trovavano in casa al momento dell'aggressione, sono state affidate alla nonna materna che nella serata di sabato ha lanciato l'allarme alle forze dell'ordine.

