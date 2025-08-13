Incidente in A1 ad Arezzo, 20mila firme per dare medaglia d’oro al valor civile ai due volontari morti

Sta raggiungendo rapidamente le 20.000 firme la petizione online per conferire la medaglia d’oro al valor civile a Giulia Santoni, 23 anni, e Gianni Trappolini, 56 anni, operatori della Misericordia morti in un incidente sull’A1 durante un intervento di soccorso, quando l’ambulanza su cui viaggiavano è stata travolta da un Tir.

L’iniziativa è promossa dall’avvocato Paolo Romagnoli, presente sul luogo dell’incidente, che ha voluto così rendere omaggio al coraggio e all’altruismo dei due volontari, definendoli “un esempio straordinario di coraggio, altruismo e spirito di servizio verso la comunità”.

Nell’incidente perse la vita anche il paziente trasportato, Franco Lovari, 75 anni.