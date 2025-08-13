Marina di Massa, scappa all'alt dei carabinieri e perde il controllo della moto: muore 48enne

Questa notte a Marina di Massa un uomo, alla guida di una moto, ha perso la vita durante una fuga dopo non essersi fermato all'alt dei carabinieri, che lo stavano inseguendo. Secondo quanto emerso l'uomo, 48 anni, all'esibizione della paletta della Radiomobile di Forte dei Marmi, durante i servizi di controllo, nei pressi del pontile anziché fermarsi ha proseguito la marcia scappando sul lungo mare verso Marina di Massa. A quel punto, secondo le ricostruzioni, i carabinieri hanno iniziato a seguirlo mantenendosi a una certa distanza ma a Marina di Massa, all'altezza della rotonda Bad-Kissingen, il 48enne avrebbe perso il controllo della due ruote e invece che girare nella rotatoria, probabilmente anche per la velocità, è andato a finire contro dei pali.

L'incidente è avvenuto intorno alle 4.30. Dopo l'impatto, l'uomo è andato in arresto cardiaco: ad eseguire le prime manovre di rianimazione è stata la stessa pattuglia dei carabinieri che lo stava seguendo, poi i tentativi sono proseguiti dal personale sanitario del 118 intervenuto con un'automedica e un'ambulanza ma per il 48enne, che sarebbe originario di Milano, non c'è stato niente da fare. Sempre in arresto cardiaco, è stato trasportato d'urgenza al pronto soccorso per un ulteriore tentativo di salvarlo, ma i sanitari hanno constatato il decesso. Proseguono gli accertamenti della polizia stradale.