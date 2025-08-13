Miss Italia, seconda fascia per Vinci: Vittoria De Benedetti è Miss Eleganza

Un titolo che fa parte della storia del concorso di bellezza, una fascia carica di prestigio. È quella di Miss Eleganza Toscana 2025 che è stata vinta da Vittoria De Benetti, 19 anni, studentessa di Vinci (Firenze). Vittoria ha gli occhi verdi e i capelli castani, è alta 1,75 ed è del segno del Cancro. È la seconda ragazza di Vinci che è già sicura di approdare alle semifinali nazionali di Miss Italia in programma dal 2 al 5 settembre a Numana (Ancona). L’altra è Lucrezia Lunardi che ha già vinto il titolo di Miss Firenze. Il titolo regionale satellite di Miss Eleganza è stato assegnato a conclusione di una bella serata andata in scena nella suggestiva piazza di Castellina in Chianti.

Vittoria De Benetti è stata premiata dal sindaco Giuseppe Stiaccini e dal presidente di giuria Besim Kruezi. Al secondo posto si è classificata Aurora Bacciarelli, 18 anni, di Ponsacco che continua a collezionare piazzamenti prestigiosi. Terza posizione finale per un’altra giovanissima, Giada Carfora, 18 anni, di Viareggio. Ai piedi del podio da segnalare il quarto posto di Sara Covitto, 19 anni, di Monte Argentario (Grosseto), il quinto di Elisa Parlanti, 19 anni, di Bagno a Ripoli (Firenze) e la sesta posizione finale di Diletta Tarquini, 19 anni, di Montepuciano (Siena). Da segnalare che tutte e sei le prime classificate della serata di Castellina in Chianti non arrivano ai venti anni di età.

L’agenzia Syriostar rivolge un sentito grazie all’amministrazione comunale, al Centro commerciale naturale e a tutti gli sponsor grazie ai quali è stato possibile realizzare la serata. Un grazie particolare a Cristina Cellai, seconda classificata a Miss Italia nel 1998, che è stata determinante nell’organizzazione dell’evento. La serata, presentata brillantemente da Raffaello Zanieri, ha visto la presenza come ospiti di Carolina Cappa Miss Miluna Toscana 2024, Matilde Gonfiantini Miss eleganza Toscana 2024 e finalista di Miss Italia, Giulia Cavani Miss Granducato 2025, Chiara Sebastio Miss Miluna 2025.ù

Molto apprezzati due momenti che hanno impreziosito la serata. Il primo è stata l’esibizione della scuola di ballo “Odissea 2001”, una scuola con oltre quarant’anni di esperienza sul territorio con corsi per ragazzi e adulti sia a livello agonistico che a livello sociale. Poi c’è stata la sfilata di prodotti dell’Ottica Le Volte di Castellina in Chianti, trent’anni di esperienza nel settore dell’ottica. Le ragazze sono state pettinate dal salone Framesi “Momenti di bellezza” di Mari e Laura di Colle val d’Elsa. La giuria che ha emesso il verdetto era così composta: Besim Kruezi (presidente), Betty Mori (segretaria), Francesco Landi, Giacomo Tapinassi, Gaetano Bonelli, Andrea Maggiorelli, Elisabetta Stiaccini, Paola Porciatti, Chiara Polvani.

Fonte: Ufficio stampa

