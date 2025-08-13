Palio 16 agosto, la Pantera vince la prima prova

E’ stata la Contrada della Pantera a vincere questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto, la prima prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Dino Pes detto Velluto. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la prima prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.
|POSTO AI CANAPI
|CONTRADA
|FANTINO
|CAVALLO
|1
|Pantera
|Dino Pes detto Velluto
|Viso d’Angelo
|2
|Tartuca
|Alessandro Cersosimo
|Entu de P. Ulpu
|3
|Drago
|Diego Minucci
|Zenis
|4
|Bruco
|Carlo Sanna detto Brigante
|Diamante Grigio
|5
|Giraffa
|Elias Mannucci detto Turbine
|Ungaros
|6
|Aquila
|Andrea Sanna detto Virgola
|Diosu de Campeda
|7
|Leocorno
|Giovanni Atzeni detto Tittia
|Diodoro
|8
|Onda
|Sebastiano Murtas detto Grandine
|Veranu
|9
|Civetta
|Jonatan Bartoletti detto Scompiglio
|Benitos
|Rincorsa
|Valdimontone
|Giuseppe Zedde detto Gingillo
|Anda e Bola
Per la seconda prova (domani mattina, giovedì 14 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’inverso: Valdimontone, Civetta, Onda, Leocorno, Aquila, Giraffa, Bruco, Drago, Tartuca, Pantera (rincorsa).
