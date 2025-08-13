Palio 16 agosto, la Pantera vince la prima prova

E’ stata la Contrada della Pantera a vincere questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto, la prima prova del Palio del 16 agosto 2025, con il cavallo Viso d’Angelo e il fantino Dino Pes detto Velluto. Queste le accoppiate formate dai cavalli assegnati e dai fantini, scelti dalle stesse Contrade, per la prima prova, agli ordini del Mossiere Renato Bircolotti, in base all’ordine di ingresso ai canapi.

POSTO AI CANAPI CONTRADA FANTINO CAVALLO 1 Pantera Dino Pes detto Velluto Viso d’Angelo 2 Tartuca Alessandro Cersosimo Entu de P. Ulpu 3 Drago Diego Minucci Zenis 4 Bruco Carlo Sanna detto Brigante Diamante Grigio 5 Giraffa Elias Mannucci detto Turbine Ungaros 6 Aquila Andrea Sanna detto Virgola Diosu de Campeda 7 Leocorno Giovanni Atzeni detto Tittia Diodoro 8 Onda Sebastiano Murtas detto Grandine Veranu 9 Civetta Jonatan Bartoletti detto Scompiglio Benitos Rincorsa Valdimontone Giuseppe Zedde detto Gingillo Anda e Bola

Per la seconda prova (domani mattina, giovedì 14 agosto, ore 9) l’ordine ai canapi sarà l’inverso: Valdimontone, Civetta, Onda, Leocorno, Aquila, Giraffa, Bruco, Drago, Tartuca, Pantera (rincorsa).

