Palio 16 agosto, l’assegnazione dei cavalli

(foto gonews.it)

Lo squillo delle chiarine di Palazzo Pubblico ha sancito questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto, l’inizio e la conclusione dell’assegnazione dei dieci cavalli scelti dai Capitani delle Contrade che correranno il Palio del 16 agosto 2025.

Questa l’assegnazione dei dieci barberi scelti, seguendo l’ordine dell’assegnazione stessa:

Ordine assegnazione Numero orecchio Numero coscia Cavallo Contrada
1 7 24 Veranu Onda
2 3 8 Anda e Bola Valdimontone
3 2 5 Diosu de Campeda Aquila
4 1 4 Zenis Drago
5 9 28 Ungaros Giraffa
6 5 21 Diodoro Leocorno
7 4 14 Diamante Grigio Bruco
8 8 26 Benitos Civetta
9 10 29 Entu de P. Ulpu Tartuca
10 6 23 Viso d’Angelo Pantera

Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa


