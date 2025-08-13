Palio 16 agosto, l’assegnazione dei cavalli

Lo squillo delle chiarine di Palazzo Pubblico ha sancito questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto, l’inizio e la conclusione dell’assegnazione dei dieci cavalli scelti dai Capitani delle Contrade che correranno il Palio del 16 agosto 2025.
Questa l’assegnazione dei dieci barberi scelti, seguendo l’ordine dell’assegnazione stessa:
|Ordine assegnazione
|Numero orecchio
|Numero coscia
|Cavallo
|Contrada
|1
|7
|24
|Veranu
|Onda
|2
|3
|8
|Anda e Bola
|Valdimontone
|3
|2
|5
|Diosu de Campeda
|Aquila
|4
|1
|4
|Zenis
|Drago
|5
|9
|28
|Ungaros
|Giraffa
|6
|5
|21
|Diodoro
|Leocorno
|7
|4
|14
|Diamante Grigio
|Bruco
|8
|8
|26
|Benitos
|Civetta
|9
|10
|29
|Entu de P. Ulpu
|Tartuca
|10
|6
|23
|Viso d’Angelo
|Pantera
Fonte: Comune di Siena - Ufficio Stampa
<< Indietro