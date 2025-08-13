Palio di Siena, ecco i dieci cavalli che parteciperanno alla Carriera

L'elenco dei cavalli scelti dai capitani delle dieci contrade
Concluse questa mattina, mercoledì 13 agosto, le operazioni di scelta dei dieci cavalli che parteciperanno al Palio del 16 agosto 2025. I Capitani delle dieci Contrade che saranno ai canapi hanno selezionato i cavalli dopo le batterie della Tratta di questa mattina.
Di seguito i cavalli scelti, con il relativo ordine avuto per procedere alla loro assegnazione (numero di orecchio) e il numero di coscia.
|
Numero orecchio
|
Numero coscia
|
Cavallo
|
1
|
4
|
Zenis
|
2
|
5
|
Diosu de Campeda
|
3
|
8
|
Anda e Bola
|
4
|
14
|
Diamante Grigio
|
5
|
21
|
Diodoro
|
6
|
23
|
Viso d’Angelo
|
7
|
24
|
Veranu
|
8
|
26
|
Benitos
|
9
|
28
|
Ungaros
|
10
|
29
|
Entu de P. Ulpu
Notizie correlate
Tutte le notizie di Siena
<< Indietro