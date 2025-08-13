Palio di Siena, ecco i dieci cavalli che parteciperanno alla Carriera

Attualità Siena
Piazza del Campo (foto gonews.it) - Foto di archivio

L'elenco dei cavalli scelti dai capitani delle dieci contrade

Concluse questa mattina, mercoledì 13 agosto, le operazioni di scelta dei dieci cavalli che parteciperanno al Palio del 16 agosto 2025. I Capitani delle dieci Contrade che saranno ai canapi hanno selezionato i cavalli dopo le batterie della Tratta di questa mattina.

Di seguito i cavalli scelti, con il relativo ordine avuto per procedere alla loro assegnazione (numero di orecchio) e il numero di coscia.

Numero orecchio

Numero coscia

Cavallo

1

4

Zenis

2

5

Diosu de Campeda

3

8

Anda e Bola

4

14

Diamante Grigio

5

21

Diodoro

6

23

Viso d’Angelo

7

24

Veranu

8

26

Benitos

9

28

Ungaros

10

29

Entu de P. Ulpu

