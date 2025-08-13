Palio di Siena, gli ordini ai canapi per le prove

Attualità Siena
Condividi su:
Leggi su mobile
(foto gonews.it)

Si svolgerà questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto, con uscita delle Contrade dal Cortile del Podestà alle ore 19.15, la prima prova del Palio del 16 agosto 2025. Secondo l’articolo 62 del “Regolamento per il Palio”, questa sera le Contrade prendono posto all’interno dei canapi nell’ordine nel quale le Contrade “furono estratte a sorte per partecipare al Palio”: Pantera, Tartuca, Drago, Bruco, Giraffa, Aquila, Leocorno, Onda, Civetta, Valdimontone (rincorsa).

Di seguito l’ordine ai canapi delle prossime prove. Seconda prova (domani mattina, giovedì 14 agosto, ore 9, ordine suddetto invertito): Valdimontone, Civetta, Onda, Leocorno, Aquila, Giraffa, Bruco, Drago, Tartuca, Pantera (rincorsa). Terza prova (domani pomeriggio, giovedì 14 agosto, ore 19.15, ordine d’estrazione delle Contrade per l’assegnazione dei cavalli): Onda, Valdimontone, Aquila, Drago, Giraffa, Leocorno, Bruco, Civetta, Tartuca, Pantera (rincorsa). Quarta prova (venerdì 15 agosto, ore 9, ordine suddetto invertito): Pantera, Tartuca, Civetta, Bruco, Leocorno, Giraffa, Drago, Aquila, Valdimontone, Onda (rincorsa). Quinta prova (Prova generale, venerdì 15 agosto, ore 19.15, ordine avuto dai cavalli per procedere alla loro assegnazione, così detto “numero d’orecchio”): Drago, Aquila, Valdimontone, Bruco, Leocorno, Pantera, Onda, Civetta, Giraffa, Tartuca (rincorsa). Sesta prova (Provaccia, sabato 16 agosto, ore 9, ordine suddetto invertito): Tartuca, Giraffa, Civetta, Onda, Pantera, Leocorno, Bruco, Valdimontone, Aquila, Drago (rincorsa).

Fonte: Comune di Siena - ufficio stampa

Notizie correlate

Siena
Attualità
13 Agosto 2025

Palio 16 agosto, l’assegnazione dei cavalli

Lo squillo delle chiarine di Palazzo Pubblico ha sancito questo pomeriggio, mercoledì 13 agosto, l’inizio e la conclusione dell’assegnazione dei dieci cavalli scelti dai Capitani delle Contrade che correranno il [...]

Siena
Attualità
13 Agosto 2025

Palio di Siena, ecco i dieci cavalli che parteciperanno alla Carriera

Concluse questa mattina, mercoledì 13 agosto, le operazioni di scelta dei dieci cavalli che parteciperanno al Palio del 16 agosto 2025. I Capitani delle dieci Contrade che saranno ai canapi [...]

Siena
Attualità
13 Agosto 2025

Palio di Siena, i 35 cavalli ammessi nelle batterie della Tratta

Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 16 agosto, che verranno corse oggi, mercoledì 13 agosto, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle [...]



Tutte le notizie di Siena

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina