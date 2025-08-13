Palio di Siena, i 35 cavalli ammessi nelle batterie della Tratta

Corsa questa mattina per i cavalli ammessi dopo la due giorni di prove regolamentate
Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 16 agosto, che verranno corse oggi, mercoledì 13 agosto, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9. Le batterie di selezione sono funzionali per la scelta dei cavalli da parte dei Capitani delle Contrade che correranno il Palio. Sono trentacinque i cavalli che saranno impegnati sul tufo questa mattina.
Di seguito le batterie di questa mattina, mercoledì 13 agosto.
Prima batteria
|
N.
|
CAVALLO
|
FANTINO
|
16
|
CASSIOX AA
|
MASSIMO COLUMBU
|
32
|
DOLLARO AA
|
NICOLO’ CHIARA
|
6
|
FENOMENALE AA
|
GABRIELE PULIGHEDDU
|
11
|
CHIOSA VINCE AA
|
GIOSUE’ CARBONI
|
25
|
DONRODRIGO AA
|
STEFANO PIRAS
|
26
|
BENITOS AA
|
ALESSANDRO CERSOSIMO
|
4
|
ZENIS
|
SEBASTIANO MURTAS
Seconda batteria
|
N.
|
CAVALLO
|
FANTINO
|
10
|
DOROTEA DIMMONIA AA
|
ENRICO BRUSCHELLI
|
15
|
CRIPTHA AA
|
ALESSIO GIANNETTI
|
30
|
BRIVIDO SARDO AA
|
GIUSEPPE ANGIOI
|
35
|
UNAMORE
|
ALESSANDRO CERSOSIMO
|
18
|
REMOREX
|
MASSIMO COLUMBU
|
21
|
DIODORO AA
|
STEFANO PIRAS
|
28
|
UNGAROS
|
SEBASTIANO MURTAS
Terza batteria
|
N.
|
CAVALLO
|
FANTINO
|
1
|
EBERARDO AA
|
GIOVANNI PUDDU
|
34
|
DREEHER AA
|
MARCO BITTI
|
17
|
AMARCORD DE MORES
|
SELVAGGIA PIANETTI LOTTERINGHI DELLA STUFA
|
33
|
COMPILATION AA
|
NICOLO’ CHIARA
|
27
|
VOLCAN DE BONORVA
|
PAOLO MEREU
|
31
|
BAILA AA
|
MATTIA CHIAVASSA
|
24
|
VERANU
|
ALESSANDRO CHITI
Quarta batteria
|
N.
|
CAVALLO
|
FANTINO
|
29
|
ENTU DE P.ULPU AA
|
ANTONIO SIRI
|
12
|
DIOCLEZIANO AA
|
GIOSUE’ CARBONI
|
7
|
ZENTILES
|
GABRIELE PULIGHEDDU
|
13
|
DOVIZIA AA
|
FEDERICO FABBRI
|
20
|
SUPERCHIOMA AA
|
MASSIMO COLUMBU
|
8
|
ANDA E BOLA
|
SEBASTIANO MURTAS
|
23
|
VISO D'ANGELO
|
STEFANO PIRAS
Quinta batteria
|
N.
|
CAVALLO
|
FANTINO
|
2
|
CARONTES AA
|
ALESSANDRO CERSOSIMO
|
3
|
CORALLO SARDO AA
|
DIEGO MINUCCI
|
19
|
COBALTO DA CLODIA AA
|
MASSIMO COLUMBU
|
22
|
CANARINU AA
|
ALESSIO GIANNETTI
|
14
|
DIAMANTE GRIGIO AA
|
CARLO SANNA
|
9
|
ARESTETULESU
|
ENRICO BRUSCHELLI
|
5
|
DIOSU DE CAMPEDA AA
|
SEBASTIANO MURTAS
I 35 cavalli ammessi
Di seguito i 35 cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia, dalla Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di lunedì 11 agosto e di ieri mattina, martedì 12 agosto.
|
N.
|
CAVALLO
|
SESSO
|
ETA’
|
MANTO
|
PROPRIETARIO
|
1
|
EBERARDO AA
|
C
|
5
|
BAIO OSCURO
|
Theodore William Thomas Westerman
|
2
|
CARONTES AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Giovanni Fattorini
|
3
|
CORALLO SARDO AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Nicolò De Matteis
|
4
|
ZENIS
|
C
|
10
|
BAIO
|
Elvira Valenti
|
5
|
DIOSU DE CAMPEDA AA
|
C
|
6
|
BAIO OSCURO
|
Luciano Marri
|
6
|
FENOMENALE AA
|
F
|
6
|
GRIGIO
|
Massimo Bonci
|
7
|
ZENTILES
|
C
|
10
|
BAIO
|
Didier Pierre Ryelandt
|
8
|
ANDA E BOLA
|
C
|
9
|
BAIO
|
Harry Arthur Louis Westerman
|
9
|
ARESTETULESU
|
C
|
9
|
SAURO
|
Mark Harris Getty
|
10
|
DOROTEA DIMMONIA AA
|
F
|
6
|
BAIO
|
Mark Harris Getty
|
11
|
CHIOSA VINCE AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Duccio Ravenni
|
12
|
DIOCLEZIANO AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Lucia Toto
|
13
|
DOVIZIA AA
|
F
|
6
|
BAIO
|
Andrea Viani
|
14
|
DIAMANTE GRIGIO AA
|
C
|
6
|
GRIGIO
|
Paolo Giachetti
|
15
|
CRIPTHA AA
|
F
|
7
|
BAIO
|
Brando Mariotti Bonucci
|
16
|
CASSIOX AA
|
C
|
7
|
SAURO
|
Alessandro Neri
|
17
|
AMARCORD DE MORES
|
C
|
9
|
BAIO
|
Salomone Nick Benveniste
|
18
|
REMOREX
|
C
|
15
|
SAURO
|
Massimo Columbu
|
19
|
COBALTO DA CLODIA AA
|
C
|
6
|
SAURO
|
Alessandro Columbu
|
20
|
SUPERCHIOMA AA
|
F
|
7
|
GRIGIO
|
Massimo Columbu
|
21
|
DIODORO AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Ilaria Bisconti
|
22
|
CANARINU AA
|
C
|
7
|
BAIO
|
Mark Harris Getty
|
23
|
VISO D'ANGELO
|
C
|
11
|
BAIO
|
Mark Harris Getty
|
24
|
VERANU
|
C
|
11
|
SAURO
|
Alessandro Chiti
|
25
|
DONRODRIGO AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Michele Seazzu
|
26
|
BENITOS AA
|
C
|
8
|
SAURO
|
Dario Colagè
|
27
|
VOLCAN DE BONORVA
|
C
|
11
|
SAURO
|
Donatella Meucci
|
28
|
UNGAROS
|
C
|
12
|
SAURO
|
Alessio Dominici
|
29
|
ENTU DE P.ULPU AA
|
C
|
5
|
BAIO
|
Antonio Siri
|
30
|
BRIVIDO SARDO AA
|
C
|
8
|
BAIO
|
Caterina Brandini
|
31
|
BAILA AA
|
F
|
8
|
BAIO
|
Alberto Manenti
|
32
|
DOLLARO AA
|
C
|
6
|
BAIO
|
Francesco Scarparo
|
33
|
COMPILATION AA
|
C
|
7
|
SAURO
|
Federica Saracini
|
34
|
DREEHER AA
|
F
|
6
|
BAIO
|
Andrea Pellegrini
|
35
|
UNAMORE
|
C
|
12
|
BAIO
|
Stefano Vanni
Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa
