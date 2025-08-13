Palio di Siena, i 35 cavalli ammessi nelle batterie della Tratta

Corsa questa mattina per i cavalli ammessi dopo la due giorni di prove regolamentate

Saranno cinque le batterie della Tratta in vista del Palio del 16 agosto, che verranno corse oggi, mercoledì 13 agosto, con uscita dei primi cavalli dal Cortile del Podestà alle ore 9. Le batterie di selezione sono funzionali per la scelta dei cavalli da parte dei Capitani delle Contrade che correranno il Palio. Sono trentacinque i cavalli che saranno impegnati sul tufo questa mattina.

Di seguito le batterie di questa mattina, mercoledì 13 agosto.

Prima batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

16

CASSIOX AA

MASSIMO COLUMBU

32

DOLLARO AA

NICOLO’ CHIARA

6

FENOMENALE AA

GABRIELE PULIGHEDDU

11

CHIOSA VINCE AA

GIOSUE’ CARBONI

25

DONRODRIGO AA

STEFANO PIRAS

26

BENITOS AA

ALESSANDRO CERSOSIMO

4

ZENIS

SEBASTIANO MURTAS

 

Seconda batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

10

DOROTEA DIMMONIA AA

ENRICO BRUSCHELLI

15

CRIPTHA AA

ALESSIO GIANNETTI

30

BRIVIDO SARDO AA

GIUSEPPE ANGIOI

35

UNAMORE

ALESSANDRO CERSOSIMO

18

REMOREX

MASSIMO COLUMBU

21

DIODORO AA

STEFANO PIRAS

28

UNGAROS

SEBASTIANO MURTAS

 

Terza batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

1

EBERARDO AA

GIOVANNI PUDDU

34

DREEHER AA

MARCO BITTI

17

AMARCORD DE MORES

SELVAGGIA PIANETTI LOTTERINGHI DELLA STUFA

33

COMPILATION AA

NICOLO’ CHIARA

27

VOLCAN DE BONORVA

PAOLO MEREU

31

BAILA AA

MATTIA CHIAVASSA

24

VERANU

ALESSANDRO CHITI

Quarta batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

29

ENTU DE P.ULPU AA

ANTONIO SIRI

12

DIOCLEZIANO AA

GIOSUE’ CARBONI

7

ZENTILES

GABRIELE PULIGHEDDU

13

DOVIZIA AA

FEDERICO FABBRI

20

SUPERCHIOMA AA

MASSIMO COLUMBU

8

ANDA E BOLA

SEBASTIANO MURTAS

23

VISO D'ANGELO

STEFANO PIRAS

Quinta batteria

N.

CAVALLO

FANTINO

2

CARONTES AA

ALESSANDRO CERSOSIMO

3

CORALLO SARDO AA

DIEGO MINUCCI

19

COBALTO DA CLODIA AA

MASSIMO COLUMBU

22

CANARINU AA

ALESSIO GIANNETTI

14

DIAMANTE GRIGIO AA

CARLO SANNA

9

ARESTETULESU

ENRICO BRUSCHELLI

5

DIOSU DE CAMPEDA AA

SEBASTIANO MURTAS

I 35 cavalli ammessi

Di seguito i 35 cavalli ammessi, con il relativo numero di coscia, dalla Commissione veterinaria comunale dopo la due giorni di prove regolamentate di lunedì 11 agosto e di ieri mattina, martedì 12 agosto.

N.

CAVALLO

SESSO

ETA’

MANTO

PROPRIETARIO

1

EBERARDO AA

C

5

BAIO OSCURO

Theodore William Thomas Westerman

2

CARONTES AA

C

7

BAIO

Giovanni Fattorini

3

CORALLO SARDO AA

C

7

BAIO

Nicolò De Matteis

4

ZENIS

C

10

BAIO

Elvira Valenti

5

DIOSU DE CAMPEDA AA

C

6

BAIO OSCURO

Luciano Marri

6

FENOMENALE AA

F

6

GRIGIO

Massimo Bonci

7

ZENTILES

C

10

BAIO

Didier Pierre Ryelandt

8

ANDA E BOLA

C

9

BAIO

Harry Arthur Louis Westerman

9

ARESTETULESU

C

9

SAURO

Mark Harris Getty

10

DOROTEA DIMMONIA AA

F

6

BAIO

Mark Harris Getty

11

CHIOSA VINCE AA

C

7

BAIO

Duccio Ravenni

12

DIOCLEZIANO AA

C

6

BAIO

Lucia Toto

13

DOVIZIA AA

F

6

BAIO

Andrea Viani

14

DIAMANTE GRIGIO AA

C

6

GRIGIO

Paolo Giachetti

15

CRIPTHA AA

F

7

BAIO

Brando Mariotti Bonucci

16

CASSIOX AA

C

7

SAURO

Alessandro Neri

17

AMARCORD DE MORES

C

9

BAIO

Salomone Nick Benveniste

18

REMOREX

C

15

SAURO

Massimo Columbu

19

COBALTO DA CLODIA AA

C

6

SAURO

Alessandro Columbu

20

SUPERCHIOMA AA

F

7

GRIGIO

Massimo Columbu

21

DIODORO AA

C

6

BAIO

Ilaria Bisconti

22

CANARINU AA

C

7

BAIO

Mark Harris Getty

23

VISO D'ANGELO

C

11

BAIO

Mark Harris Getty

24

VERANU

C

11

SAURO

Alessandro Chiti

25

DONRODRIGO AA

C

6

BAIO

Michele Seazzu

26

BENITOS AA

C

8

SAURO

Dario Colagè

27

VOLCAN DE BONORVA

C

11

SAURO

Donatella Meucci

28

UNGAROS

C

12

SAURO

Alessio Dominici

29

ENTU DE P.ULPU AA

C

5

BAIO

Antonio Siri

30

BRIVIDO SARDO AA

C

8

BAIO

Caterina Brandini

31

BAILA AA

F

8

BAIO

Alberto Manenti

32

DOLLARO AA

C

6

BAIO

Francesco Scarparo

33

COMPILATION AA

C

7

SAURO

Federica Saracini

34

DREEHER AA

F

6

BAIO

Andrea Pellegrini

35

UNAMORE

C

12

BAIO

Stefano Vanni

Fonte: Comune di Siena - Ufficio stampa


