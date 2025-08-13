Regionali, incontro PD-M5S per definire il programma: "Clima costruttivo". Ecco i punti

Inizia il dialogo tra Movimento 5 Stelle e Partito Democratico in vista delle elezioni regionali in Toscana. Questa mattina, le due delegazioni si sono riunite a Firenze per mettere a punto la base programmatica su cui fondare l’alleanza elettorale.

Per il Movimento 5 Stelle erano presenti la vicepresidente vicaria del Senato Paola Taverna e la coordinatrice regionale Irene Galletti. Dal versante PD, rappresentanti nazionali e regionali del partito guidato in Toscana dal presidente Eugenio Giani.

“La discussione – spiegano dal M5S – si è concentrata sulle proposte emerse dai precedenti tavoli e dalla votazione online del Movimento svoltasi la scorsa settimana”. Il focus, aggiungono, è stato “il benessere dei cittadini toscani: sanità, ambiente e lavoro sicuro e dignitoso tra i punti imprescindibili che la nostra delegazione ha portato in discussione e su cui fondare l'azione della futura giunta”. I pentastellati hanno inoltre sottolineato la necessità di porre “acqua pubblica e legalità” come “primo atto della prossima Giunta regionale”. Il prossimo passo sarà “definire nelle prossime ore il testo dell’intesa programmatica assieme al Presidente Giani, che sarà presentato alla stampa in un’iniziativa congiunta”.

Dal fronte PD, la valutazione dell’incontro è stata altrettanto positiva. In una nota, il Partito Democratico toscano parla di “volontà comune di costruire un progetto politico ampio e inclusivo, capace di offrire un’alternativa credibile e concreta all’Italia di Giorgia Meloni”.

“L’obiettivo – aggiunge il PD – è fare della Toscana un laboratorio nazionale: una regione che investa su diritti e uguaglianza, che rafforzi la sanità pubblica, che guidi la transizione ecologica e digitale, che contrasti precarietà e disuguaglianze e che tuteli il territorio e il paesaggio come patrimonio comune”.

Notizie correlate