Ricercato da mesi, arrestato dai carabinieri di San Miniato

Nel pomeriggio del 7 agosto i carabinieri di San Miniato hanno arrestato un 63enne di origini straniere e messo fine alla sua latitanza. L'uomo, ricercato da mesi, deve scontare una pena residua di 16 anni e 5 mesi.

La condanna è stata inflitta per reati gravi, tra cui sequestro di persona a scopo di estorsione e tentato sfruttamento della prostituzione in concorso. Dopo le formalità di rito, il 63enne è stato portato in carcere a Pisa.

