Ricercato da mesi, arrestato dai carabinieri di San Miniato

Nel pomeriggio del 7 agosto i carabinieri di San Miniato hanno arrestato un 63enne di origini straniere e messo fine alla sua latitanza. L'uomo, ricercato da mesi, deve scontare una pena residua di 16 anni e 5 mesi.
La condanna è stata inflitta per reati gravi, tra cui sequestro di persona a scopo di estorsione e tentato sfruttamento della prostituzione in concorso. Dopo le formalità di rito, il 63enne è stato portato in carcere a Pisa.
Notizie correlate
Tutte le notizie di San Miniato
San Miniato
Cronaca
13 Agosto 2025
Una spaccata in gelateria a San Donato. Nella frazione di San Miniato a esser presa di mira è la gelateria Tuttigusti su via Da Vinci. Il ladro ha fatto irruzione [...]
Empoli
Cronaca
8 Agosto 2025
Tamponamento in Fi-Pi-Li nella tarda mattinata di oggi tra San Miniato e Empoli in direzione Firenze, nei pressi dell'uscita Empoli Ovest. Nell'incidente, avvenuto intorno alle 12.30, sarebbero rimasti coinvolti almeno [...]
San Miniato
Cronaca
7 Agosto 2025
Due persone, ritenute complici della tentata rapina all'ufficio postale di San Miniato, avvenuta lo scorso 14 marzo in via IV Novembre, sono state identificate e denunciate dai carabinieri. La rapina [...]
<< Indietro