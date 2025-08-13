Ritirano mille euro da una carta rubata, arrestati

Tre persone sono state arrestate a Firenze per aver usato in maniera indebita carde di credito e per ricettazione. Sono stati sorpresi dopo aver agito in due banche tra via dei Mille e via Marconi nella giornata di martedì 12 agosto. Si tratta di un 57enne, un 56enne e un 48enne, tutti con precedenti.

La polizia in borghese li ha notati mentre stavano prelevando da un bancomat grazie a una carta di credito rubata poco prima a una donna che faceva spesa al mercato. Stavano prendendo circa mille euro. Gli agenti li hanno fermati e hanno trovato altre due carte di credito della signora nelle tasche di uno dei tre. Il maltolto è stato restituito alla vittima. I tre sono a Sollicciano.