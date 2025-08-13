Salma 'dimenticata' in obitorio ad Arezzo da un anno: il Comune le dà sepoltura

Dopo un anno trascorso in obitorio, il Comune di Arezzo interviene per garantire la giusta sepoltura a Carla Bazzani, 92 anni, originaria di Milano, trovata morta lo scorso anno nella sua abitazione.

Secondo la polizia, il decesso risaliva ad almeno uno o due mesi prima del ritrovamento. La figlia, 60enne residente nel Riminese, non ha fornito spiegazioni sul decesso avvenuto per cause naturali. Nonostante il nullaosta della Procura di Arezzo rilasciato nel settembre 2024, la salma è rimasta in obitorio perché nessun parente ne reclamava il rilascio.

Oggi, il Comune ha deciso di procedere comunque alla tumulazione per evitare ulteriori attese. Il funerale si terrà sabato 16 agosto alle ore 10.30, a spese dell’amministrazione comunale.

Non è l’unico caso nella città: sempre nella stessa giornata, alle ore 11, verrà sepolto anche Fabio Fioroni, personaggio noto ad Arezzo, deceduto due settimane fa. In questo caso i parenti prossimi hanno formalmente rinunciato a presenziare al funerale, e il Comune sosterrà le spese funebri.

