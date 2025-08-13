San Donato, spaccata in gelateria: usata un'auto a noleggio come ariete

Una spaccata in gelateria a San Donato. Nella frazione di San Miniato a esser presa di mira è la gelateria Tuttigusti su via Da Vinci. Il ladro ha fatto irruzione di notte tra l'11 e il 12 agosto con un'auto, usata come ariete: ha spaccato la vetrata del locale e i danni sono ingenti. Il ladro sarebbe scappato coi soldi della cassa, circa 600 euro.

La telecamera di servizio ha ripreso il tutto e le immagini sono in mano alle forze dell'ordine. L'auto usata per la spaccata è stata presa a noleggio. I carabinieri indagano sul caso, mentre per la gelateria è il secondo furto in nemmeno un mese. A riportare la notizia è Il Tirreno.

