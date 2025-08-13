Sanità in Valdicecina, Meini (Lega): "Le promesse di Giani? Solo parole"

“Beato chi ci crede alle tante promesse fatte dal Presidente Giani, governatore in scadenza di mandato, che ha convocato i sindaci della Valdicecina per affrontare le tante e colpevolmente irrisolte problematiche dell’ospedale di Volterra e non solo”. Così Elena Meini, capogruppo della Lega in Consiglio regionale, commenta l’incontro avvenuto a Firenze tra il presidente della Regione Toscana e gli amministratori locali.

Meini ricorda di aver più volte verificato sul campo le criticità della sanità nella zona, partecipando anche a incontri con le associazioni locali. “Conosciamo bene i gravi disagi a cui sono sottoposti i cittadini della Valdicecina sul piano assistenziale – prosegue – un lungo e risaputo elenco che non stiamo nemmeno a ripetere”.

Secondo la consigliera leghista, la convocazione dei sindaci da parte di Giani arriva “come uno dei più classici spot pre-elettorali” dopo ripetute richieste dal territorio. “L’esito del tavolo è pressoché scontato – afferma – Giani avrà rassicurato gli amministratori promettendo che i problemi spariranno, salvo poi dimenticarsene subito dopo, pronto a passare al prossimo interlocutore a cui promettere mari e monti. Parole, parole, parole, soltanto parole, come cantava la mitica Mina”.