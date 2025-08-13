Shopping sotto le stelle, torna il mercato serale a Tirrenia

“Dopo l’incredibile successo di pubblico dell’edizione di luglio, sabato 16 agosto torna Shopping sotto le stelle a Tirrenia, in piazza dei Fiori, il mercato ambulante organizzato da Confesercenti Pisa e Anva con la sua nuova disposizione”. C’è soddisfazione nella parole del presidente Anva Pisa, Mirco Sbrolli, nell’annunciare l’edizione del mercato serale di Tirrenia di sabato 16 agosto che segue quella di luglio.

“A luglio possiamo dire che il nostro esperimento è davvero riuscito, portando a Tirrenia una iniziativa di qualità – spiega Mirco Sbrolli – per offrire una opportunità in più a coloro che scelgono il litorale non solo per il mare ma anche per lo shopping. Grazie ai nostri soci presenti ed a tutti gli operatori che hanno scelto di presentare vari settori merceologici con spazi espositivi più grandi, in linea con la politica della nostra associazione che vuole sempre di più valorizzare il settore dell’ambulantato. Crediamo che la strada che abbiamo intrapreso – aggiunge il presidente Anva – sia quella giusta e contiamo sull’apprezzamento del pubblico”. Anva che quindi si prepara all’edizione del 16 agosto in piazza dei Fiori, annunciando anche un autunno ricco di novità. “Dopo il 16 agosto in piazza dei Fiori con Shopping sotto le stelle – conclude Mirco Sbrolli -, ci concentreremo nelle iniziative autunnali a cominciare dalla festa regionale del nostro sindacato che per la prima volta si svolgerà a Pisa; un mercato nel quale saranno presenti il meglio dei nostri ambulanti toscani e per il quale all’amministrazione comunale proporremo due sedi per un appuntamento che darà lustro a tutto il settore come richiede proprio Palazzo Gambacorti. E in fine due appuntamenti a Marina di Pisa”.

Fonte: Confesercenti Pisa

