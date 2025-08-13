Sorpresi a spacciare cocaina, ai domiciliari due giovani

Un 25enne e un 18enne sono stati arrestati per spaccio dai carabinieri di Cenaia. I militari hanno notato i due mentre cedevano una dose di cocaina ad una donna di 56 anni in cambio di 40 euro. L'intervento immediato ha portato all'arresto dei due spacciatori.

Durante le successive perquisizioni, i carabinieri hanno trovato e sequestrato un totale di 7,47 grammi di cocaina, 4,52 grammi di eroina e 1,07 grammi di hashish, suddivisi in dosi. Inoltre, sono stati trovati e sequestrati 1.170 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività di spaccio.

La donna acquirente è stata segnalata alla Prefettura di Pisa come assuntrice di sostanze stupefacenti. I due arrestati sono a Vicopisano ai domiciliari.

