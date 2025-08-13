Speronano la polizia dopo furti a turisti alla Torre di Pisa

La squadra mobile di Pisa ha arrestato uno dei tre ladri specializzati nei furti su auto di turisti nella zona della Torre Pendente. Dopo aver svaligiato il veicolo di visitatori degli Emirati Arabi Uniti, rubando vestiti di lusso per circa 20mila euro, i malviventi hanno eluso l’alt, speronato una pattuglia e tentato la fuga. Due sono scappati a piedi nelle campagne di Cascina, mentre uno è stato bloccato dopo una colluttazione in cui due agenti sono rimasti contusi. La refurtiva è stata recuperata.

