Tirocinio in Comune a Montelupo, come inviare la domanda: selezioni anche al MMAB

Eventi, comunicazione, ambiente, servizi culturali ed educativi: questi sono solo alcuni degli ambiti al centro dei tirocini non curricolari proposti al Comune di Montelupo e promossi dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego-Centro per l’Impiego di Empoli.

La durata minima dello stage è di 3 mesi, prorogabile fino a un massimo di ulteriori 9 mesi, in presenza delle adeguate condizioni. L’orario settimanale potrà consistere in 25, 30 o 35 ore, a seconda del settore di riferimento e dei bisogni dell’ente. Al tirocinante sarà offerto un rimborso spese forfettario che andrà da €600 a €800 lordi mensili, proporzionalmente alle ore d’impiego previste.

Il bando, senza termini di scadenza, è rivolto a tutti i cittadini maggiorenni di nazionalità italiana o provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia. Al momento della domanda, i candidati devono essere disoccupati, inoccupati o con occupazione tale da consentire l’attivazione del tirocinio.

Inoltre, tra i requisiti base richiesti:

possesso di un diploma di scuola superiore che consente l'accesso all'università o un titolo di studio equipollente;

conoscenza di base della lingua inglese, oltre a quella italiana;

adeguata padronanza delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (esempio: “pacchetto Office”, posta elettronica, browser internet).

Il bando è attualmente aperto, senza termini di scadenza.

Attualmente viene ricercato un tirocinante per l’area culturale, in particolare per il MMAB (Montelupo Museo Archivio Biblioteca). Uno spazio particolarmente vitale in cui vengono organizzati eventi, iniziative culturali e mostre.

La domanda di partecipazione potrà essere trasmessa esclusivamente con una delle seguenti modalità:

all’Ufficio Protocollo del Comune di Montelupo Fiorentino, negli orari di apertura consultabili sul sito www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it; tramite PEC all’indirizzo comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it da una casella di posta elettronica certificata personale del candidato.

Alla domanda deve essere allegato il curriculum vitae datato e firmato, nonché una copia chiara e visibile di un documento di identità in corso di validità. I candidati ammessi alla selezione che risultano in possesso delle competenze richieste dall’Amministrazione potranno essere invitati a sostenere un colloquio attitudinale.

Per ogni eventuale chiarimento o informazioni è possibile telefonare all'Ufficio Personale, tel. 0571/9174, o scrivere una email all’indirizzo personale@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

Il bando è disponibile sul sito del comune: https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/documento_pubblico/avviso-elenco-tirocini-2025/

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino

Notizie correlate