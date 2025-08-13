Tredicenne alla guida di moto d'acqua, interviene la Guardia Costiera

Martedì 12 agosto la guardia costiera di Cecina ha individuato e fermato una moto d’acqua alla cui guida si trovava un ragazzo olandese di soli 13 anni in compagnia del padre.

È stato accertato che il tredicenne era munito del laccetto di sicurezza, prova inconfutabile che stesse guidando la moto d’acqua. I militari hanno intimato al padre del ragazzo, con patente nautica, di mettersi alla guida e rientrare nel porto di Cecina dove era stato noleggiato il mezzo nautico.

I due turisti sono stati convocati negli uffici del comando di Cecina dove veniva elevata, al padre del ragazzo, una sanzione di 3670 euro per violazione delle norme di sicurezza del Codice della Nautica da diporto.

Notizie correlate