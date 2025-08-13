Use Computer Gross, Daniele Sesoldi capitano per il settimo anno consecutivo

Il punto esclamativo all’Use Computer Gross 2025/2026 lo mette il capitano. Anche il prossimo anno Daniele Sesoldi sarà al via della preparazione, iniziando così il suo settimo campionato consecutivo con la fascia da capitano e rafforzando la leadership nella classifica delle presenze ufficiali nella quale, nel corso dei tanti anni, ha abbondantemente superato quota 400.

Ala forte classe ’92, nonostante un impegno professionale in continua crescita e l’avvio di un Executive MBA presso la prestigiosa SDA Bocconi di Milano, Daniele ha scelto di confermare la propria presenza nel gruppo visto che la pallacanestro, anzi l’Use, resta una parte importante del suo percorso anche in un momento di grandi cambiamenti. Una presenza importante in un gruppo giovane come quello allestito.

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

