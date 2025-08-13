Via Bolognese a Firenze, dal 20 agosto riprende il servizio TPL

Front Office Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile

Autolinee Toscane informa che, a seguito della chiusura del cantiere di Publiacqua in Via Bolognese, dal pomeriggio di mercoledì 20 agosto saranno ripristinate le corse urbane ed extraurbane che erano state deviate da inizio giugno.

Dalle 16.30 circa le linee extraurbane 302A e 307A torneranno a percorrere Via Bolognese, la linea urbana 25 riprenderà il suo regolare percorso e anche la linea 40 tornerà a fare il suo solito itinerario mentre le navette della linea 40 continueranno a girare fino al termine del servizio del giorno 20.

Contestualmente non sarà più attiva la navetta tra San Piero a Sieve FS e Pratolino e la linea 25 non sarà più sdoppiata, tornando a fare il suo itinerario.

Queste modifiche sono state definite degli enti locali che, terminate le operazioni di Publiacqua, riapriranno i tratti di viabilità interrotti, consentendo il ripristino del servizio di trasporto pubblico locale.

Autolinee Toscane informerà delle variazioni attraverso i consueti canali, con avvisi alle fermate e sul proprio sito web, dove si possono consultare le modifiche nel dettaglio.

 

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

Notizie correlate

Firenze
Front Office
21 Luglio 2025

A1, chiuse per lavori Firenze Scandicci e Villa Costanza

Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione della galleria "Casellina", dalle 22:00 di mercoledì 23 alle 6:00 di giovedì 24 luglio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura: -sarà [...]

Firenze
Attualità
17 Luglio 2025

Concerti di Giovanni Allevi e Manu Chao a Pratolino, istituiti treni speciali

Un treno straordinario per facilitare la mobilità dei partecipanti ai concerti di Giovanni Allevi e Manu Chao in programma rispettivamente sabato 19 e sabato 26 luglio al Parco Mediceo di Pratolino [...]

Firenze
Attualità
30 Giugno 2025

Pensioni in pagamento da martedì 1 luglio nei 164 uffici postali del Fiorentino

Poste Italiane comunica che in tutti i 164 uffici postali della provincia di Firenze le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da martedì 1. Sempre a [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it

Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti

torna a inizio pagina