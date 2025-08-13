Via Bolognese a Firenze, dal 20 agosto riprende il servizio TPL

Autolinee Toscane informa che, a seguito della chiusura del cantiere di Publiacqua in Via Bolognese, dal pomeriggio di mercoledì 20 agosto saranno ripristinate le corse urbane ed extraurbane che erano state deviate da inizio giugno.

Dalle 16.30 circa le linee extraurbane 302A e 307A torneranno a percorrere Via Bolognese, la linea urbana 25 riprenderà il suo regolare percorso e anche la linea 40 tornerà a fare il suo solito itinerario mentre le navette della linea 40 continueranno a girare fino al termine del servizio del giorno 20.

Contestualmente non sarà più attiva la navetta tra San Piero a Sieve FS e Pratolino e la linea 25 non sarà più sdoppiata, tornando a fare il suo itinerario.

Queste modifiche sono state definite degli enti locali che, terminate le operazioni di Publiacqua, riapriranno i tratti di viabilità interrotti, consentendo il ripristino del servizio di trasporto pubblico locale.

Autolinee Toscane informerà delle variazioni attraverso i consueti canali, con avvisi alle fermate e sul proprio sito web, dove si possono consultare le modifiche nel dettaglio.

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa

