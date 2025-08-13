Vinci a S. Anna di Stazzema per l’81° anniversario dell’eccidio

Il Comune di Vinci ha partecipato alla commemorazione dell’eccidio di S. Anna, la frazione di Stazzema (LU) dove il 12 agosto 1944 560 civili, di cui 130 bambini, furono uccisi per mano dai soldati tedeschi delle SS con l’aiuto di alcuni collaborazionisti della Repubblica Sociale Italiana.

A rappresentare Vinci, Daniele Vanni, sindaco della città, accompagnato dal gonfalone civico, e da una delegazione dell’Anpi di Vinci.

“È in luoghi come questo che ti rendi conto di quanto valore abbia sostenere progetti e attività per la memoria attiva, perché senza memoria non c'è futuro, perché la memoria collettiva va coltivata nel tempo contro le sopraffazioni e le ingiustizie – ha commentato il sindaco.

Oggi più che mai è importante farlo ricordando la sofferenza del popolo palestinese, dell'Ucraina e delle tante terre dove la guerra continua a generare vittime e crudeltà”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa