West Nile, anziana di Latina grave ma stabile ad Arezzo

Resta in prognosi riservata l’85enne del Lazio ricoverata in rianimazione all’ospedale San Donato di Arezzo per infezione da virus West Nile. La donna, giunta da Latina con febbre e sintomi neurologici, è stata contagiata fuori regione. La Asl Toscana sud est esclude rischi per la popolazione locale. Il direttore delle Malattie infettive, Danilo Tacconi, invita a evitare allarmismi: il virus, trasmesso da zanzare infette con uccelli come serbatoio, raramente si trasmette tra persone e nella maggior parte dei casi è asintomatico; solo l’1% sviluppa gravi complicanze neurologiche.

ISCRIVITI alla newsletter quotidiana di gonews.it Ogni giorno alle 19 le notizie più importanti Indirizzo email: Ho letto e accetto i termini e le condizioni Lascia questo campo vuoto se sei umano: