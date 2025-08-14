Abbonamenti falsi per i bus promossi sui social: rivolgersi solo ai canali ufficiali

Nuove e ulteriori truffe online sui social media, dove vengono pubblicizzate pagine che promettono tessere in edizioni limitate che consentono di viaggiare a bassissimi prezzi sui mezzi pubblici in alcune città o in tutta la toscana. Ultimo caso una pagina Facebook che promuove sconti e abbonamenti inventati, e a costi irrisori, per chi usa i mezzi a Prato. Truffe similari, relative ad altre città, erano già state segnalate e denunciate.

Autolinee Toscane, con una nota, informa di questo e precisa che si tratta di notizie false e post, con informazioni errate e prive di fondamento, in cui, con immagini di biglietti inesistenti creati con fotomontaggi, vengono offerti, a pochi euro e in modo esclusivo, abbonamenti annuali o semestrali, simulando anche commenti e risposte di utenti soddisfatti. Tutto con l’evidente scopo di attirare l’attenzione, trarre in inganno e far cadere le persone in una truffa. Solitamente, dopo un pagamento di pochi euro, vengono sottratti ai truffati anche importi superiori a varie decine di euro.

Autolinee Toscane è completamente estranea a queste iniziative ed invita a non cliccare sui link di questi post e non dare i propri dati. Casi simili si erano già verificati negli scorsi mesi, in modo sporadico, e furono allertati e denunciati alle forze dell’ordine. Autolinee Toscane, anche in questo caso, farà denuncia.

Si invita a prestare attenzione e a diffidare da informazioni e comunicazioni che non provengano dai canali ufficiali e si ricorda che per utilizzare il servizio è necessario avere un biglietto o un abbonamento valido emesso dai canali di vendita ufficiali e validarlo quando necessario. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito www.at-bus.it e la app ufficiale at bus.

Fonte: AT bus ufficio stampa

