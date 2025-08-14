Bambini da Gaza: il grande impegno del sistema 118, delle ASL toscane e dei volontari

Coordinati dalla CROSS, la Centrale Remota Operazioni Soccorso Sanitario di Pistoia, gli operatori delle tre aziende sanitarie- Asl Toscana centro, Asl Sud Est e Asl Nord Ovest insieme a tutto il sistema del 118 - i volontari delle associazioni di Anpas, Misericordia e Croce Rossa - hanno condotto a buon fine il trasferimento in alcuni ospedali d’Italia, dei bambini arrivati nella notte da Gaza e accompagnati da familiari, fratellini e sorelline. Tra i molti ospedali coinvolti delle regioni italiane, quattro bambini e una ragazza di 20 anni sono stati trasferiti in Toscana: 2 bambini al Meyer, 2 bambini all’ospedale del Cuore di Massa e la ragazza al Cisanello di Pisa. La missione umanitaria ha coinvolto Prefettura, Aeronautica Militare, Unità di Crisi della Farnesina, con il contributo della Protezione Civile nazionale e di numerosi volontari.

L’operazione porta il segno dell’impegno, della solidarietà e della professionalità di tutti i soggetti coinvolti, ciascuno per la propria parte. La Cross è stata impegnata da subito, prima della partenza, nella valutazione sanitaria della trasportabilità dei pazienti. Successivamente, come avviene di norma, ha chiesto alle varie regioni italiane, attraverso i referenti sanitari regionali, la disponibilità all’accoglienza negli ospedali specializzati.

L’operazione ha visto impegnati 14 professionisti sanitari e 9 volontari: per la Toscana centro 1 medico e 1 infermiere; per la Nord Ovest 1 medico e 3 infermieri; per la Sud Est 1 medico e 2 infermieri; per il Meyer 1 medico e 2 infermieri; per il CRM 1 medico e 1 tecnico. Dei volontari 3 di Anpas, 3 della Misericordia, 3 della CRI.

È la quinta missione dall’inizio dell’anno che vede la Cross impegnata in operazioni di trasferimento di pazienti particolarmente critici, su richiesta del Dipartimento nazionale di Protezione Civile e della Protezione Civile Europea. Il modello virtuoso, oltre i confini nazionali, si è confermato anche con quest’ultima missione. Straordinario l’apporto di competenza e umanità da parte dei professionisti delle tre aziende sanitarie della Toscana. Ugualmente straordinario e fondamentale il contributo dei volontari.

Fonte: Asl Toscana - uffici stampa