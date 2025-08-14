'L’estate del Martino': visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio

Arnovecchio (foto Enrico Zarri)

Appuntamento in uno dei luoghi più belli di Empoli, domenica 24 agosto 2025, alle 9. Si consiglia di portare il binocolo e di prenotarsi

Una visita guidata a tema alla scoperta delle ricchezze naturalistiche di un’oasi a due passi dalla città di Empoli: Arnovecchio. L’iniziativa è organizzata da Legambiente Empolese Valdelsa, che gestisce l'area naturale protetta per conto del Comune di Empoli e si terrà domenica 24 agosto 2025, alle 9. Come sempre, è consigliato essere muniti di binocolo.

L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare a Legambiente Empolese-Valdelsa, tramite email all’indirizzo oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Che cosa si potrà ammirare e scoprire. In questo periodo, con una buona dose di pazienza e di fortuna, si può osservare sui posatoi intorno al lago un ospite coloratissimo: il Martin pescatore, elegante combinazione di arancione e blu-turchese dai toni metallici. Più facile contattare altri uccelli che vivono nel lago, come lo Svasso maggiore ed il Tuffetto, che in questo periodo stanno ancora allevando i giovani, il raro Marangone minore e le prime anatre selvatiche di passaggio.

Anche sugli alberi che circondano il lago non mancano occasioni per un birdwatching di stagione: variopinti Gruccioni dall’aspetto africano, vociferi Picchi verdi e soprattutto le famiglie del Rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera.

Ma la colonna sonora del mese di agosto è soprattutto il frinire delle cicale: dopo anni passati nel terreno, gli adulti dedicano la loro breve vita alla riproduzione, ed i maschi cantano incessantemente per attirare le femmine.

Martin pescatore (foto Paolo Caciagli)

Obelisco violetto (foto Enrico Zarri)

Svasso maggiore (foto Enrico Zarri)

Descrizione. L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

Orari e aperture. Nel mese di agosto l’area di Arnovecchio rimane aperta al pubblico, ad accesso libero, la domenica mattina, dalle 9 alle 12. Nel mese di settembre le aperture torneranno il sabato, dalle 16 alle 19 e la domenica, dalle 9 alle 12.

Per informazioni e calendario completo degli eventi consultare il sito www.naturaintoscana.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

