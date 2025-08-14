'L’estate del Martino': visita a tema nell’area naturale protetta di Arnovecchio

Una visita guidata a tema alla scoperta delle ricchezze naturalistiche di un’oasi a due passi dalla città di Empoli: Arnovecchio. L’iniziativa è organizzata da Legambiente Empolese Valdelsa, che gestisce l'area naturale protetta per conto del Comune di Empoli e si terrà domenica 24 agosto 2025, alle 9. Come sempre, è consigliato essere muniti di binocolo.

L’ingresso è gratuito ma è obbligatoria la prenotazione da effettuare a Legambiente Empolese-Valdelsa, tramite email all’indirizzo oasidiarnovecchio@gmail.com inviando un nominativo di riferimento, il numero dei partecipanti e un recapito telefonico.

Che cosa si potrà ammirare e scoprire. In questo periodo, con una buona dose di pazienza e di fortuna, si può osservare sui posatoi intorno al lago un ospite coloratissimo: il Martin pescatore, elegante combinazione di arancione e blu-turchese dai toni metallici. Più facile contattare altri uccelli che vivono nel lago, come lo Svasso maggiore ed il Tuffetto, che in questo periodo stanno ancora allevando i giovani, il raro Marangone minore e le prime anatre selvatiche di passaggio.

Anche sugli alberi che circondano il lago non mancano occasioni per un birdwatching di stagione: variopinti Gruccioni dall’aspetto africano, vociferi Picchi verdi e soprattutto le famiglie del Rigogolo dalla inconfondibile livrea gialla e nera.

Ma la colonna sonora del mese di agosto è soprattutto il frinire delle cicale: dopo anni passati nel terreno, gli adulti dedicano la loro breve vita alla riproduzione, ed i maschi cantano incessantemente per attirare le femmine.

Descrizione. L’area di Arnovecchio, collocata in un paleomeandro dell’Arno rettificato nel corso del XVI secolo da Cosimo I de’ Medici, fu interessata in tempi più recenti da attività estrattive per la produzione di ghiaia, durate circa quarant'anni, che portarono alla formazione di alcuni bacini lacustri. Attualmente è caratterizzata da un mosaico di ambienti diversi che, sebbene di origine artificiale, con il progressivo abbandono delle attività produttive sono andati incontro a processi spontanei di naturalizzazione; le cave in particolare sono state colonizzate da numerose specie faunistiche e floristiche.

Nella parte di proprietà comunale (ex Cava Pierucci) è stato realizzato un sentiero natura dotato di strutture che facilitano l'osservazione di piante ed animali selvatici e concepito per una completa accessibilità anche da parte di persone con difficoltà motorie o non vedenti: oltre a quattro osservatori della fauna ci sono infatti cartelli illustrativi e pannelli tattili con ambienti, piante ed animali in rilievo e testi in alfabeto braille.

Orari e aperture. Nel mese di agosto l’area di Arnovecchio rimane aperta al pubblico, ad accesso libero, la domenica mattina, dalle 9 alle 12. Nel mese di settembre le aperture torneranno il sabato, dalle 16 alle 19 e la domenica, dalle 9 alle 12.

Per informazioni e calendario completo degli eventi consultare il sito www.naturaintoscana.it

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

