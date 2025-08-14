Viareggio, blitz anti-caporalato: denunciato il titolare di un'azienda florovivaistica

Il titolare è stato denunciato per sfruttamento lavorativo e impiego irregolare. Multato per oltre 20mila euro

I Carabinieri di Viareggio, insieme al Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Lucca, hanno denunciato il titolare di un’azienda florovivaistica per sfruttamento lavorativo e impiego di lavoratori irregolari.

Durante il controllo sono stati scoperti quattro lavoratori extracomunitari senza contratto. Gli altri dipendenti, seppure regolarmente assunti, non erano sottoposti a sorveglianza sanitaria né avevano partecipato ai corsi di formazione obbligatori per le loro mansioni.

Oltre alla denuncia, il titolare è stato sanzionato per circa 20 mila euro.

